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Кремль зробив нову гучну заяву щодо переговорів із Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремль зробив нову гучну заяву щодо переговорів із Україною
Пєсков заявив, що Україна відмовилася від миру на вимогу англосаксів
фото з відкритих джерел

Пєсков цинічно збрехав, що Росія досягає своїх цілей у СВО «переважно мирним шляхом»

У Кремлі традиційно звинуватили Україну у начебто тому, що вона відкидає «пропозиції» Росії щодо мирних переговорів, і заявили про продовження так званої СВО. Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков одному із пропагандистських ЗМІ.

«Зараз зовсім інша реальність, «київському режиму» доведеться її визнавати. Україна могла з меншими витратами вийти на мирні домовленості у березні, але на вимогу англосаксів відмовилася від досягнутих результатів», – відповів він на запитання щодо можливості нових мирних переговорів з Україною.

Пєсков зробив цинічну заяву, збрехавши, що Росія досягає своїх цілей у СВО «переважно мирним шляхом».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Польща нібито спровокували Гітлера напасти на неї.

Раніше Сікорський попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна. На його думку, вони можуть бути катастрофічними насамперед для України, але також для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США. Глава МЗС підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ. 

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Теги: росія Польща міністр закон Україна Дмитро Пєсков

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