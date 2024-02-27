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Коли очікувати новий Майдан? Комітет з питань розвідки розкрив план РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коли очікувати новий Майдан? Комітет з питань розвідки розкрив план РФ
Глобальна міжнародна ціль загарбників – зменшити підтримку України з боку проукраїнської коаліції у світі
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією спецоперація «Майдан-3» досягне кульмінації у березні-травні 2024 року

Комітету з питань розвідки при президентові України заявив, російська спецоперація «Майдан-3» досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом РФ, їм вдасться «розхитати ситуацію» в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників. Відповідну заяву опублікувало Головне управління розвідки.

«Шановні українці та наші міжнародні партнери! Через два роки після розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни, Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей», – повідомив комітет.

Зазначається, що в умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни, керівництво РФ вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій.

Розвідники називають основні напрямки та цілі окупантів: 

  • зрив української мобілізації;
  • поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу;
  • створення та розповсюдження фейків про «втому від України» серед українських партнерів і союзників у світі.

Глобальна міжнародна ціль загарбників – зменшити підтримку України з боку проукраїнської коаліції у світі.

Комітет називає таку мету росіян всередині України: 

  • деморалізувати українців
  • посіяти паніку серед населення
  • вбити клин між військовослужбовцями та цивільними,
  • розсварити усіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

Розвідники зазначають, що спецслужби РФ мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн, а на інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, аніж на конвенційну війну.

Раніше Комітет повідомляв, що у листопаді 2023 року окупанти у межах спецоперації «Майдан-3» витратили $250 млн на поширення антиукраїнських настроїв лише у Telegram, а загальний бюджет операції складав $1,5 млрд: «Це – найдорожча «акція» російських спецслужб в історії".

За даними відомства, спецоперація «Майдан-3» досягне кульмінації у березні-травні 2024 року.

«Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України», – йдеться у повідомленні.

Розвідувальна спільнота повідомила, що методика компанії є традиційною для російських спецслужб:

  • поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень;
  • поширити панічні настрої, зневіру;
  • штучно протиставити цивільних та військових;
  • посварити Україну з її союзниками;
  • розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Комітет зауважує, що це відбувається на тлі публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, котра на думку окупантів мала б забезпечити технічну перевагу країни-агресора над Заходом на найближче десятиріччя.

Звідси випливає, що спротив цілям РФ в Україні нібито є небезпечним для світу, тому Росія підштовхуватиме інші країни до прямого діалогу стосовно України без її участі, пояснили у відомстві.

Окрім цього окупанти через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу будуть робити ставку на організацію різноманітних акцій протесту, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополоненими, зауважують розвідники.

Комітет пояснює задум окупантів: «На першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати й тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде завдано військової поразки на Сході, в цьому і є ключова ідея їх операції».

Розвідники звернулися до українського суспільства та міжнародних партнерів й союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі.

За словами представників комітету, це необхідно задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде Російська Федерація та її злочинні союзники. 

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента».

До слова, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російська федерація планувала, але не змогла реалізувати проти України найдорожчу у своїй історії інформаційно-психологічну операцію.

Теги: росія розвідка пропаганда гібридна війна війна

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