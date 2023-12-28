РФ зберігала половину своїх золотовалютних резервів у західних країнах – Reuters

Перед санкціями Росія володіла активами на суму близько $207 млрд у євро

Центробанк РФ підтвердив, на Заході заморожено активи на суму близько $300 млрд

Російський центральний банк розмістив частину своїх золотовалютних резервів у ліквідні активи, такі як основні валюти, золото та державні облігації. Майже половина цих резервів зберігалася у країнах Заходу, передає Reuters.

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Центробанк РФ підтвердив, що на Заході заморожено активи на суму близько $300 млрд. Загальний обсяг російських валютних та золотих резервів на той момент становив $612 млрд.

Перед санкціями РФ володіла активами на суму близько $207 млрд у євро, $67 млрд в активах у доларах США та $37 млрд в активах у британських фунтах. Також були активи, що включали $36 млрд у японських єнах, $19 млрд у канадських доларах, $6 млрд у австралійських доларах та $1,8 млрд у сінгапурських доларах. Активи у швейцарських франках становили близько $1 млрд.

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Центральний банк Росії повідомив, що ці активи переважно інвестували в іноземні цінні папери, банківські депозити та кореспондентські рахунки ностро.

Найбільші облігаційні активи банків перебували у суверенних облігаціях Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії, Австрії та Канади. Золотий запас Росії зберігався у РФ.

Більшість активів, зокрема російських громадян, заморожені в депозитаріях.

Деякі російські чиновники припустили, що якщо російські активи Захід конфіскує, то й активи іноземних інвесторів, що зберігаються на спеціальних рахунках так званого типу «С» у Росії, можуть теж конфіскувати. Деякі іноземні активи фактично були заблоковані на рахунках С.

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Незрозуміло, скільки саме таких грошей перебуває на цих рахунках, але російські чиновники заявили, що це можна порівняти з $300 млрд заморожених російських резервів.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам минулого тижня, що Росія оскаржуватиме будь-яку конфіскацію в суді.

Нагадаємо, ціни на золото досягли нового рекорду – спотові ціни сягнули $2,1 тис. світовий ажіотаж на злитки, схоже, продовжиться і надалі.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав укази, що наділяють уряд РФ повноваженнями щодо конфіскації та примусового продажу мільярдних активів, що належать європейським енергетичним компаніям.