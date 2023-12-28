Головна Світ Економіка
search button user button menu button

РФ зберігала половину своїх золотовалютних резервів у західних країнах – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ зберігала половину своїх золотовалютних резервів у західних країнах – Reuters
Перед санкціями Росія володіла активами на суму близько $207 млрд у євро
фото з відкритих джерел

Центробанк РФ підтвердив, на Заході заморожено активи на суму близько $300 млрд

Російський центральний банк розмістив частину своїх золотовалютних резервів у ліквідні активи, такі як основні валюти, золото та державні облігації. Майже половина цих резервів зберігалася у країнах Заходу, передає Reuters.

Центробанк РФ підтвердив, що на Заході заморожено активи на суму близько $300 млрд. Загальний обсяг російських валютних та золотих резервів на той момент становив $612 млрд.

Перед санкціями РФ володіла активами на суму близько $207 млрд у євро, $67 млрд в активах у доларах США та $37 млрд в активах у британських фунтах. Також були активи, що включали $36 млрд у японських єнах, $19 млрд у канадських доларах, $6 млрд у австралійських доларах та $1,8 млрд у сінгапурських доларах. Активи у швейцарських франках становили близько $1 млрд.

Центральний банк Росії повідомив, що ці активи переважно інвестували в іноземні цінні папери, банківські депозити та кореспондентські рахунки ностро.

Найбільші облігаційні активи банків перебували у суверенних облігаціях Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії, Австрії та Канади. Золотий запас Росії зберігався у РФ.

Більшість активів, зокрема російських громадян, заморожені в депозитаріях.

Деякі російські чиновники припустили, що якщо російські активи Захід конфіскує, то й активи іноземних інвесторів, що зберігаються на спеціальних рахунках так званого типу «С» у Росії, можуть теж конфіскувати. Деякі іноземні активи фактично були заблоковані на рахунках С.

Незрозуміло, скільки саме таких грошей перебуває на цих рахунках, але російські чиновники заявили, що це можна порівняти з $300 млрд заморожених російських резервів.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам минулого тижня, що Росія оскаржуватиме будь-яку конфіскацію в суді.

Нагадаємо, ціни на золото досягли нового рекорду – спотові ціни сягнули $2,1 тис. світовий ажіотаж на злитки, схоже, продовжиться і надалі.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав укази, що наділяють уряд РФ повноваженнями щодо конфіскації та примусового продажу мільярдних активів, що належать європейським енергетичним компаніям.

Теги: золото росія санкції гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки на Крим
Росія визнала, що ЗСУ пошкодили великий десантний корабель «Новочеркаськ»
26 грудня, 09:24
Окрім 600 військових Іспанія перекине до кордону України танки «Леопард» і вертольоти
Іспанія перекине до кордону України танки Leopard для стримування РФ
25 грудня, 21:08
У Судані «Вагнер» контролює великий золотопереробний завод
Африканське золото принесло Росії близько $2,5 млрд – RFI
19 грудня, 09:30
США прагнуть посилити правила торгівлі російською нафтою
США прагнуть посилити правила торгівлі російською нафтою
19 грудня, 02:00
РФ використовує корвет «Каракурт» як систему ППО
Росія використовує носії «Калібрів» для посилення ППО в Криму – ISW
14 грудня, 07:57
Минулого тижня Британія вкотре розширила список санкцій
Британія створює нове відомство для боротьби з обходом санкцій проти Росії
11 грудня, 06:37
Російський винищувач військово-морських сил ворога Су-24М був збитий українською ракетою протиповітряної оборони у північно-західній частині Чорного моря поблизу острова Зміїний
Британська розвідка назвала серйозну проблему росіян біля острова Зміїний
8 грудня, 17:39
Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд
Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд
30 листопада, 17:10
За даними аналітиків, підпорядковані підрозділи 104-ї дивізії ймовірно включають 337-й полк і 52-гу артилерійську бригаду
Росія почала розгортати в Україні нову дивізію десантників – британська розвідка
30 листопада, 10:21

Економіка

РФ зберігала половину своїх золотовалютних резервів у західних країнах – Reuters
РФ зберігала половину своїх золотовалютних резервів у західних країнах – Reuters
Європейська країна готова взяти на роботу багато українців. Які вакансії пропонують
Європейська країна готова взяти на роботу багато українців. Які вакансії пропонують
Путін набрехав росіянам про яйця
Путін набрехав росіянам про яйця
Експортна партія російської риби, призначена китайцям, визнана отруєною
Експортна партія російської риби, призначена китайцям, визнана отруєною
Стало відомо, які фрукти та овочі найчастіше купує Україна у ЄС
Стало відомо, які фрукти та овочі найчастіше купує Україна у ЄС
Китай в наступному році потерпатиме від трьох економічних проблем
Китай в наступному році потерпатиме від трьох економічних проблем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
53K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо
33K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
11K
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
7986
На ділянці метро між станціями «Либідська» – «Деміївська» побудують новий тунель
6937
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Сьогодні, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Сьогодні, 17:49
За матеріалами ДБР в управління державі передано активів російських олігархів на понад 100 млрд грн
Сьогодні, 16:24
Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт
Сьогодні, 14:28
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua