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Бізнес знайшов ефективний спосіб, як побороти дефіцит кадрів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бізнес знайшов ефективний спосіб, як побороти дефіцит кадрів
На початку повномасштабного вторгнення кількість пропозицій роботи на ринку праці скоротилася у понад 10 разів
фото з відкритих джерел

Унаслідок у 2023 році абсолютна більшість роботодавців зіткнулися із дефіцитом кадрів

Підвищення заробітної плати – один з інструментів, які роботодавці використовували для подолання дефіциту кадрів у 2023 році. За даними аналітики Work.ua, цього року середня заробітна плата зросла на 23% – з 15 тис. грн у січні до 18,5 тис. грн у листопаді.

На початку повномасштабного вторгнення кількість пропозицій роботи на ринку праці скоротилася у понад 10 разів, натомість конкуренція серед шукачів на одну вакансію зросла у понад сім разів.

Унаслідок у 2023 році абсолютна більшість роботодавців зіткнулися із дефіцитом кадрів. Він посилюється нерівномірним відновленням ринку праці як у географічному, так і галузевому вимірі.

Більш як на 50% з січня до листопада 2023 року виросли доходи таких спеціалістів:

  • з 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) – в укладальника;
  • з 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) – у медіапродюсера;
  • з 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) – у мийника;
  • з 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) – в автослюсаря;
  • з 20 000 грн до 30 000 (+50%) – у висотника;
  • з 20 000 грн до 30 000 (+50%) – у технолога меблів.

В абсолютних цифрах за даними, вказаними у вакансіях на сайті Work.ua, найбільше зросли доходи у представників таких професій:

  • з 56 250 грн до 70 000 грн – у Net-програмістів;
  • з 20 000 грн до 32 500 грн – у медіапродюсерів;
  • з 22 500 грн до 33 750 грн – в автослюсарів;
  • з 20 000 грн до 30 000 грн – у висотників;
  • з 30 000 грн до 40 000 грн – у рієлторів.

Ось як змінилися зарплати цих же спеціалістів у ІІІ квартилі (показник, що найчастіше відповідає рівню зарплати спеціаліста вищого рівня):

  • з 85 000 грн до 105 000 грн – у Net-програмістів;
  • з 25 625 грн до 40 000 грн – у медіапродюсерів;
  • з 30 000 грн до 43 750 грн – в автослюсарів;
  • з 25 000 грн до 31 250 грн – у висотників;
  • з 40 000 грн до 50 000 грн – у рієлторів.

Крім того, серед ефективних методів подолання дефіциту кадрів: працевлаштування людей без досвіду, розвиток корпоративної освіти, залучення жінок до професій, якими займалися раніше чоловіки, та працевлаштування ветеранів війни.

Серед основних причин дефіциту кадрів – сотні тисяч українців були мобілізовані на захист держави, мільйони змушені виїхати за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами. У Мінекономіки заявляють, що така ситуація є найбільшою міграційною кризою з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, нестача кадрів у критичних галузях може поставити питання про перегляд умов бронювання чоловіків або відкликання з фронту фахівців деяких професій.

Раніше ми повідомляли, що в Україні суттєво зменшилася кількість непрацевлаштованих осіб, з яких найбільшу кількість становлять жінки. Водночас на ринку праці зростає кількість вакансій та знижується конкуренція на одне робоче місце.

Теги: війна робота бізнес зарплата

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