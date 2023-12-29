Окупанти вдарили ракетою по житловому сектору Сміли: влада показала наслідки

Під час атаки було пошкоджено 12 будинків

Попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів постраждали шестеро людей, один з них у важкому стані

У Смілі на Черкащині є влучання ракети в житловий сектор. Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Як зазначив глава ОВА, попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів постраждали шестеро людей, один з них у важкому стані

Табурець каже, під час російського обстрілу було пошкоджено 12 будинків.

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На місці працюють всі екстрені служби. Людям оперативно надається допомога.

Нагадаємо, російські окупанти знову атакували Україну ракетами, зокрема вибухи пролунали у Сумській та Черкаській областях.

Загалом в Україні внаслідок ранкового масованого обстрілу 26 загиблих, понад 120 людей поранено.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

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Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.