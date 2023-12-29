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Окупанти вдарили ракетою по житловому сектору Сміли: влада показала наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетою по житловому сектору Сміли: влада показала наслідки
Під час атаки було пошкоджено 12 будинків
фото: Telegram/Олексій Кулеба

Попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів постраждали шестеро людей, один з них у важкому стані

У Смілі на Черкащині є влучання ракети в житловий сектор. Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Як зазначив глава ОВА, попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів постраждали шестеро людей, один з них у важкому стані

Табурець каже, під час російського обстрілу було пошкоджено 12 будинків.

На місці працюють всі екстрені служби. Людям оперативно надається допомога.

Нагадаємо, російські окупанти знову атакували Україну ракетами, зокрема вибухи пролунали у Сумській та Черкаській областях.

Загалом в Україні внаслідок ранкового масованого обстрілу 26 загиблих, понад 120 людей поранено.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.

Теги: війна Черкащина обстріл російська ракета

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