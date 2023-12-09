Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: деталі від влади

У суботу вранці окупанти завдавали артилерійських обстрілів по м. Очаків

8 грудня близько 22:12 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

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«Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 8 грудня вдень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади Миколаївщини. Постраждалих немає.

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Також вчора, 8 грудня, о 18:10 та вранці 9 грудня о 06:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків. За попередньою інформацією, без руйнувань та постраждалих.

Раніше повідомлялося, що 8 грудня ввечері у Миколаєві пролунав вибух.

Триває 654-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.