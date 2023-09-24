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Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі
Нікол Пашинян
фото: скриншот відео

Системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість країни

Вірменії усвідомила неефективність Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у питаннях забезпечення захисту країни. Саме через це у грудні минулого року Єреван ратифікував Римський статут. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у відеозверненні до громадян Вірменії.

«Нещодавні напади на Вірменію з боку Азербайджану дозволяють зробити очевидний висновок про те, що зовнішні системи безпеки, до яких ми залучені, не є ефективними з точки зору державних інтересів та безпеки країни», – заявив Пашинян.

За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Крім того, Пашинян зазначив, що діяльність російських миротворців у Карабасі «викликає питання».

До відома, Вірменія входить до ОДКБ, яку фактично контролює РФ. Останнім часом відносини між Вірменією та ОДКБ суттєво охололи. Після війни за Нагірний Карабах у 2020 році організація не надала жодної практичної допомоги Єревану. 

Нагадаємо, що наприкінці липня Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях «Скеля-2023», які пройдуть у Білорусі під егідою ОДКБ.

До слова, восени минулого року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян влаштував демарш на саміті ОДКБ.

Також повідомлялося, що 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових. Наступного дня бойові дії в Нагірному Карабасі було припинено.

Вірменія на засіданні ООН закликала вивести російських миротворців із Карабаху та замінити їх на французів та американців.

Теги: Нікол Пашинян Вірменія ОДКБ Нагірний Карабах

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