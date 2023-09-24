Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі
Системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість країни
Вірменії усвідомила неефективність Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у питаннях забезпечення захисту країни. Саме через це у грудні минулого року Єреван ратифікував Римський статут. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у відеозверненні до громадян Вірменії.
«Нещодавні напади на Вірменію з боку Азербайджану дозволяють зробити очевидний висновок про те, що зовнішні системи безпеки, до яких ми залучені, не є ефективними з точки зору державних інтересів та безпеки країни», – заявив Пашинян.
За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.
Крім того, Пашинян зазначив, що діяльність російських миротворців у Карабасі «викликає питання».
До відома, Вірменія входить до ОДКБ, яку фактично контролює РФ. Останнім часом відносини між Вірменією та ОДКБ суттєво охололи. Після війни за Нагірний Карабах у 2020 році організація не надала жодної практичної допомоги Єревану.
Нагадаємо, що наприкінці липня Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях «Скеля-2023», які пройдуть у Білорусі під егідою ОДКБ.
До слова, восени минулого року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян влаштував демарш на саміті ОДКБ.
Також повідомлялося, що 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових. Наступного дня бойові дії в Нагірному Карабасі було припинено.
Вірменія на засіданні ООН закликала вивести російських миротворців із Карабаху та замінити їх на французів та американців.
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