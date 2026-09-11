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Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Хімзавод «Азот» атакували дрони
скриншот з відео

Після вибухів на підприємстві спалахнула пожежа, а в Березниках скасували заняття у школах, обмежили роботу лікарень і промислових об'єктів

Уранці 11 вересня безпілотники атакували хімічний завод «Азот» у Березниках Пермського краю Росії. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони, а після удару на території підприємства виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посислання на моніторингові канали.

За даними очевидців, у районі Березників помітили щонайменше три безпілотники. На поширених у соцмережах відео також зафіксовано момент влучання одного з дронів на території підприємства.

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Міністерство оборони Росії підтвердило атаку безпілотників на території Пермського краю, однак детальної інформації щодо наслідків удару не навело.

Через атаку в Березниках скасували заняття у школах. Також було призупинено приймання пацієнтів у лікарнях, а адміністрації низки промислових підприємств тимчасово зупинили роботу.

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«Азот» є одним із великих хімічних підприємств регіону та входить до структури «Уралхиму». Завод виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід, азотну кислоту та іншу хімічну продукцію.

Промисловий комплекс займає територію площею близько 140 га та налічує близько 90 виробничих корпусів. Продукція підприємства має значення, зокрема, для російського військово-промислового комплексу. Концентрована азотна кислота, яку виробляє завод, використовується у виробництві вибухових речовин. Точний масштаб пошкоджень підприємства наразі невідомий. Інформації про можливих постраждалих також не надходило.

Нагадаємо, уночі 11 вересня безпілотники атакували логістичний хаб російського маркетплейса Ozon у Саратові. Компанія Fire Point заявила, що удар завдали дрони FP-1. За її даними, було знищено комплекс площею близько 85 тис. кв. м, розрахований на зберігання понад 30 млн одиниць товару.

Також моніторингові ресурси повідомляли про можливе ураження Саратовського нафтопереробного заводу, який раніше вже неодноразово зазнавав атак безпілотників.

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Теги: росія дрон війна

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