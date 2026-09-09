Літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови – прем’єр Норвегії

Йонас Гар Стьоре розповів про інцидент, коли український президент прямував до Осло на похорон короля Гаральда

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що літак президента України Володимира Зеленського ледь не був збитий безпілотником під час вильоту з Молдови. Про це він розповів в інтерв’ю норвезькому суспільному мовнику NRK, пише «Главком».

«Його літак ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови. Така реальність, у якій він живе», – заявив Стьоре.

За словами норвезького прем’єра, інцидент стався у вівторок, коли Зеленський прямував до Осло на похорон короля Норвегії Гаральда V.

Водночас Стьоре не уточнив, звідки саме отримав інформацію про інцидент. Також він не повідомив, наскільки близько безпілотник перебував до літака президента України.

Напередодні, 8 вересня, один із російських безпілотників типу Shahed пролетів через повітряний простір Молдови та залишив територію країни у напрямку Румунії. Міністерство оборони Молдови повідомляло, що дрон перебував у повітряному просторі країни близько 17 хвилин.

Реактивний безпілотник, який, імовірно, належав Росії, пролетів над Кишиневом у районі міжнародного аеропорту. За даними видання, через появу безпілотника кілька цивільних літаків не змогли здійснити посадку в аеропорту Кишинева.

Зеленський прибув до Осло для участі в церемонії прощання з королем Гаральдом V, який помер 28 серпня у віці 89 років після 35 років правління.

Після прибуття до Норвегії Зеленський мав зустрітися зі Стьоре. Основною темою переговорів мала стати українська ППО та додаткова військова підтримка. Також планувалися контакти з компаніями, які беруть участь у проєкті Freyja зі створення європейської системи захисту від балістичних ракет.