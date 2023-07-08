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Росія знову вимагає зібрати Радбез ООН: що хочуть окупанти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія знову вимагає зібрати Радбез ООН: що хочуть окупанти
Засідання Радбезу ООН може відбутися 11 липня
фото з відкритих джерел

Росія постійно вигадує причини для скликання засідань Радбезу ООН

Російська делегація запросила на 11 липня проведення відкритого засідання Ради безпеки ООН на тему підриву «Північних потоків». Про це повідомив перший заступник постійного представника Росії при Радбезі ООН Дмитро Полянський, інформують росЗМІ.

«Росія запросила на засідання Ради безпеки ООН 11 липня щодо підривів на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік – 2» представників Данії, ФРН та Швеції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня Рада безпеки ООН збиралася на чергове засідання на вимогу Росії, щоб обговорити постачання західної зброї Україні.

Постпред Росії при ООН Василь Небензя звинуватив Захід у продовженні російської війни проти Україні. За його словами, «різня нікому не вигідна, крім Заходу».

Як повідомлялося, 26 вересня три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на «Північних потоках» стоять спецслужби США.

Теги: Радбез ООН росія Північний потік Північний потік-2

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