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Засідання Радбезу ООН: представник РФ вигадав нові небезпеки для українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Засідання Радбезу ООН: представник РФ вигадав нові небезпеки для українців
За словами представника Росії при ООН, «демілітаризація» нібито вже призвела до того, що в України не залишилося власної зброї
фото: скріншот відео

Василь Небензя: «Головну, якщо не єдину небезпеку для українських міст становлять системи української ППО»

Головну небезпеку для жителів України становлять не російські ракети та обстріли, а розміщенні систем протиповітряної оборони в містах. Про це заявив постійний представник РФ в ООН Василь Небензя на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки.

«Головну, якщо не єдину небезпеку для українських міст становлять системи української ППО, що розміщуються в них у порушення міжнародного гуманітарного права. Коли їх немає, або коли вони висунуті за межі міст, вибухають тільки склади з боєприпасами, військові казарми та інші військові об'єкти, а також об'єкти енергетичної інфраструктури, задіянні в постачанні західної зброї на фронт», – вважає росіянин.

Небензя додав, що обстріли території України триватимуть у межах однієї з цілей так званої спеціальної військової операції – «демілітаризації України».

«Вони вже призвели до того, що власної зброї у цієї країни майже не залишилося, і київський режим тримається майже винятково на західних постачаннях», – вважає дипломат.

Нагадаємо, раніше Небензя заявив, що російські окупанти нібито не здійснюють цілеспрямовані ракетні та авіаудари по мирному населенню України.

Теги: Радбез ООН війна росія

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