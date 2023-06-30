Глава МЗС Британії пропонує вдвічі збільшити склад Радбезу ООН: причина

Клеверлі хоче бачити в Раді безпеки Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та африканські країни

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав удвічі збільшити склад Ради безпеки ООН та нівелювати нинішній вплив РФ. Про це повідомляє The Guardian.

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У своїй промові, яку Клеверлі назвав першою за 30 років, яка схвалила глобальну багатосторонню систему, він зазначив, що уважно вислухав лідерів глобального півдня і що вони відчувають, що заможні країни накопичують владу та нехтують своїми обов’язками.

«Голос найбідніших і найбільш уразливих країн має бути почутим у багатосторонній системі. Голос бідних не завжди чують. Навіть щодо питань, які їх безпосередньо стосуються», – зауважив глава британського МЗС.

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Також він сказав, що хоче бачити постійне представництво Африки в G20, а членство в Раді безпеки має бути розширено на Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та африканські країни. На його думку, це зробить російське право вето менш значущим.

«Жорстоке вторгнення Росії в Україну є продуманим нападом на статут ООН і на центральні принципи міжнародного порядку, який був розроблений, перш за все, щоб покласти край усім спробам завоювання та анексії».

Нагадаємо, 29 червня Рада безпеки ООН зібралася на чергове засідання на вимогу Росії, щоб обговорити постачання західної зброї Україні.

До слова, на минулому засіданні Радбезу постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що головну небезпеку для жителів України становлять нібито не російські ракети й обстріли, а розміщені системи протиповітряної оборони в містах.

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Раніше Небензя заявив, що російські окупанти нібито не здійснюють цілеспрямовані ракетні та авіаудари по мирному населенню України.