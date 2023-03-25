Путін обвинуватив США у вибухах на «Північних потоках»

Президент РФ погодився з висновками американського журналіста, у розслідуванні якого йшлося про те, що зі підривами стоять, зокрема, американські водолази

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на «Північних потоках» стоять спецслужби США. Про це він заявив в інтерв'ю програмі «Москва. Кремль. Путін», передає «Інтерфакс»

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«Американський журналіст, який став доволі відомим зараз у світі, провів таке розслідування і дійшов, як відомо, висновку про те, що цей вибух на газопроводах був організований спецслужбами США. Я повністю згоден з такими висновками», – сказав Путін.

Також він заявив, що Росія після запитів до ООН, пов'язаних із виявленням на стику труб «Північного потоку» маячка, отримала відповідь, що цей предмет безпечний, і Москві було відмовлено в участі в розслідуванні.

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У відповідь на запитання, чи стане колись відома правда, що насправді сталося на газопроводах, і чи буде інцидент реально розслідуваний, російський диктатор сказав: «Думаю, що це буде важко, цього буде важко досягти. Але колись, мабуть, розкриється, що як було зроблено».

Зазначимо, що в лютому 85-річний ветеран американської журналістики Сеймур Херш опублікував у своєму блозі статтю «Як Америка знищила газопровід «Північний потік», у якій написав, що до підриву причетні американські водолази та Норвегія. Представники Білого дому та ЦРУ назвали це повідомлення вигадкою.

Нагадаємо, що 26 вересня три з чотирьох труб газопроводу були підірвані. Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Повідомлялося, що данська поліція оголосила в розшук яхту, яка була помічена на острові Крістіансі в Балтійському морі поблизу місця вибуху на «Північних потоках». Крім того, Данське енергетичне агентство виявило поруч із підірваним газопроводом «Північний потік-2» невідомий «загадковий» об'єкт.

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Крім того, із 6 по 12 вересня акваторією приблизно в 200 квадратних морських миль над трубопроводами «Північних потоків» курсував танкер під грецьким прапором Minerva Julie і це може бути пов'язане з диверсією.