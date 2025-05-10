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Путін виступить з прес-конференцією: говоритиме про перемир'я з Україною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін виступить з прес-конференцією: говоритиме про перемир'я з Україною
Путін говоритиме про Україну
фото з відкритих джерел

На прес-конференції будуть присутні іноземні ЗМІ

Російські ЗМІ пишуть, що президент РФ Володимир Путін виступить з прес-конференцією та відповість на низку питань. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією російських ЗМІ, Путін відповість на низку запитань, що стосуються можливих варіантів перемир'я, ситуації в Україні та вимог, висунутих «коаліцією охочих».

Повідомляється, що окрім ЗМІ Росії на прес-конференції Путіна будуть присутні ВВС, NBC та CNN. Всі вони впевнені, що розмова буде про Україну.

Раніше ми писали, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що безумовне припинення вогню означає «без жодних умов». За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

Президент наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним: в повітрі, на морі та на суші. Водночас він зазначив, що забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. За словами Зеленського протягом цих 30 днів робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо Москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.

Теги: росія путін перемир'я

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