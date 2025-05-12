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В'єтнам і Росія домовились про швидке підписання угоди щодо будівництва АЕС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В'єтнам і Росія домовились про швидке підписання угоди щодо будівництва АЕС
В'єтнам відновив плани з розробки атомних електростанцій, які були призупинені майже десять років тому
колаж: glavcom.ua

В'єтнам і Росія також домовилися посилити співпрацю в нафтовій і газовій промисловості

В'єтнам і Росія домовилися швидко провести переговори та підписати угоди про будівництво атомних електростанцій у В'єтнамі. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Видання посилається на спільну заяву двох країн після візиту до Москви в’єтнамського лідера То Лама.

«Розробка станцій із передовими технологіями суворо відповідатиме нормам ядерної та радіаційної безпеки та піде на користь соціально-економічному розвитку», – йдеться у заяві.

Видання вказує, що В'єтнам відновив плани з розробки атомних електростанцій, які були призупинені майже десять років тому, у рамках своїх зусиль з «нарощування потужностей з виробництва електроенергії для підтримки швидкозростаючої економіки».

«В'єтнам і Росія також домовилися посилити співпрацю в нафтовій і газовій промисловості, включаючи постачання російської сирої нафти і зрідженого природного газу до В'єтнаму», – йдеться у статті.

Нагадаємо, співпраця між США та В'єтнамом, спрямована на подолання наслідків війни, опинилася під загрозою через рішення адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, призупинення фінансування програм з розмінування, що здійснюються в'єтнамськими саперами за підтримки США, викликало занепокоєння серед обох сторін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, в'єтнамські сапери, які займаються пошуком та знешкодженням вибухонебезпечних залишків війни, були змушені припинити свою роботу через указ президента Трампа щодо скорочення Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Інституту миру США (USIP). Це призвело до того, що місцеві жителі, які щодня повідомляють про виявлені боєприпаси, залишилися без допомоги.

Раніше В’єтнам та США обговорили шляхи розвитку свого стратегічного партнерства. Перед цим до країни з візитом приїздив глава Росії Володимир Путін. Про це пише Bloomberg.

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Даніель Крітенбрінк зустрівся з міністром закордонних справ В’єтнаму Буй Тхань Соном 21 червня. Поїздка дипломата до В'єтнаму відбулася після того, як Вашингтон розкритикував візит Путіна до країни.

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Теги: росія будівництво розробка атомна енергетика

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