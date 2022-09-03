На півдні ЗСУ взяли в полон трьох рашитів та знищили 60 одиниць техніки

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 завдань

Українські захисники на Південному напрямку за минулу добу знищили 106 російських військових та шість десятків одиниць техніки, у тому числі 14 танків. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь»

«У південній операційній зоні обстановка стабільно складна, але контрольована. Ми невпинні у знищенні ворожих логістичних шляхів та резервів, пунктів управління та морально-психологічного стану ворога. Тривають позиційні бої, наша вогнева відсіч не дає противнику змоги втримувати зайняті позиції», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, взято в полон трьох загарбників, захоплено два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, а також багато зброї з боєкомплектом.

Протягом бойового дня ворог завдав вісім авіаударів по позиціях українських захисників.

У відповідь авіація ЗСУ завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 завдань.

Втрати ворога становлять: 106 військових та шість десятків одиниць техніки, серед них 14 танків Т-72 та Т-62, гаубиця «Мста-Б», авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, дві реактивні системи залпового вогню «Ураган», три гармати-гаубиці 152-го калібру, мобільний міномет 120-го калібру, два безпілотні розвідники та 35 одиниць автобронетехніки.

«Прицільним вогнем уражено командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади рашистів у Снігурівці, понтонну переправу поблизу Козацького, три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районі, плюс два пункти боєпостачання», – уточнили українські військові.

Нагадаємо, російські війська перекидають техніку через окупований Маріуполь на запорізький напрямок.