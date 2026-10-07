Російські чиновники отримали інструкцію, як вітати Путіна з днем народження

Акцію з привітаннями Путіна приурочено до його 74-річчя

Посадовцям рекомендовано публікувати привітання з особистих сторінок та обов'язково додавати спеціальний хештег

У Росії чиновники отримали інструкцію щодо публікації привітань Володимиру Путіну з нагоди його 74-го дня народження. Правила участі в онлайн-акції «ПоздравляюПрезидента» оприлюднила чиновниця з Владимирської області Євгенія Халілова, повідомляє «Главком».

Згідно з опублікованою інструкцією, учасники акції мають розміщувати привітання саме на особистих сторінках у соцмережі «ВКонтакте». Окремо зазначено, що дописи, опубліковані у пабліках, «прийматися не будуть».

Сам допис має містити привітання Путіна з днем народження. До нього можна додавати тематичні фотографії та відео, а обов'язковою умовою є використання хештегу «ПоздравляюПрезидента».

скриншот

Халілова працює консультанткою відділу із соціальних питань, роботи з молоддю, фізичної культури та спорту адміністрації Кольчугінського району Владимирської області. У 2025 році вона перемогла на першому етапі конкурсу «Найкращий муніципальний службовець Владимирської області».

Журналісти видання «Агентство» надіслали чиновниці запитання щодо інструкції. Халілова прочитала повідомлення, однак не відповіла.

Схожу інструкцію, ймовірно, публікувала й бібліотека села Мельниково Томської області. Згодом допис видалили, однак частина його тексту залишилася у пошуковій видачі. У ньому зазначалося, що перед регіоном поставили завдання підтримати проведення федерального онлайн-флешмобу.

скриншот

Загалом у «ВКонтакте» з хештегом акції опублікувано щонайменше 1,1 тис. дописів. До привітань залучено не лише чиновників. Дитячі садки у різних регіонах Росії звітували про проведення бесід про «життєвий шлях» Путіна, а деякі заклади готували відеопривітання.

Схожу інструкцію російські чиновники отримували і минулого року. Тоді її оприлюднила депутатка від «Єдиної Росії» з Туви.

Нагадаємо, 7 жовтня диктатору Володимиру Путіну виповнилося 74 роки. Привітання йому вже надіслали низка іноземних лідерів, зокрема Олександр Лукашенко, лідер КНДР Кім Чен Ин та голова КНР Сі Цзіньпін.