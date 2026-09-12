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Росія посилила атаки на АЗС: прем’єр розповів, як рятуватимуть персонал та відвідувачів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія посилила атаки на АЗС: прем’єр розповів, як рятуватимуть персонал та відвідувачів
Росія останнім часом масовано атакує цивільну інфраструктуру України, зокрема автозаправні комплекси
фото: ДСНС Києва

«Тестуємо програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу», – зазначив Корецький

Ворог суттєво посилив удари по автозаправних комплексах. За останні дні атаки були по АЗК у столиці та на міжнародних трасах. Тож уряд постави перед собою завдання – максимально убезпечити персонал і відвідувачів та забезпечити системний та безпечний відпуск нафтопродуктів з АЗК. Як інформує «Главком», про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він зібрав термінову нараду з операторами ринку за участі Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС і МВС.

«Вчергове обговорили посилення заходів безпеки на АЗК, прогрес встановлення додаткових захисних споруд на елементи наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей. Вже тестуємо програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу. Мова йде про автоматичне та оперативне сповіщення на АЗК про наближення ворожих дронів. Відтестуємо це на автозаправних комплексах – паралельно підключаємо інші бізнеси. Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес», – зазначив Корецький.

Також під час наради проаналізували баланс нафтопродуктів, логістику та ситуацію з цінами. Через події на Близькому Сході та збої в ланцюгах поставок світові котирування нафти знову стрімко зростають. Очевидно, що і в Україні є відповідна реакція гравців ринку.

«Намітили чіткий план дій і по залізничному сполученню, і по спрощенню митних процедур для бензовозів, як це було у 2022 році. Реагуємо на запити бізнесу – відповідь має бути швидкою і дієвою. У період кризи координація дій з бізнесом буде проводитися регулярно», – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Росія останнім часом масовано атакує цивільну інфраструктуру України, зокрема автозаправні комплекси. На тлі російських ударів «Укрнафта» звернулася до клієнтів із закликом дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Варто нагадати, що пізнього ранку 11 вересня російські реактивні безпілотники завдали удару по двох автозаправних комплексах мережі Ukrnafta в столиці. Атаки зазнали об'єкти на правому та лівому берегах Києва. 

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Теги: росія Укрнафта Міненерго Мінекономіки Сергій Корецький

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