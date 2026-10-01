Кремль збільшує військові витрати до неприйнятного рівня, відтворюючи умови, що призвели до розпаду Радянського Союзу

Намір Володимира Путіна збільшити військові витрати у 2027 році на 27% – до 17,1 трлн рублів – за рахунок масштабного підвищення податків підтверджує побоювання західних лідерів щодо його прагнення спровокувати ширший конфлікт із НАТО. Про це пише «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Як зазначає оглядач The Telegraph Кон Кофлін, перенаправлення ресурсів на війну поглиблює фінансові труднощі росіян, адже доходи населення падають, а державне фінансування освіти та охорони здоров'я різко скорочується. Ситуацію для російської економіки додатково ускладнюють західні санкції та українські удари по енергетичній інфраструктурі, що робить кроки Кремля відчайдушною авантюрою.

Спроба підняти оборонний бюджет до рівнів, яких не бачили з 1991 року, нагадує події часів війни в Афганістані, коли аналогічний стрибок військових видатків спричинив дефіцит товарів та став одним із чинників розпаду Радянського Союзу.

За даними звіту оцінок західних спецслужб, саме попередження про загрозу такого ж економічного краху намагався донести до російської верхівки директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до РФ. Попри це, підвищуючи ставки у військовому бюджеті, Путін прагне продемонструвати відсутність намірів здаватися та розраховує домогтися виконання своїх умов.

Як відомо, Володимир Путін, загрузнувши на полі бою в Україні, вирішив посилити тактику диверсій та «тіньової війни» безпосередньо проти європейських країн.



Західні чиновники та розвідка фіксують різке зростання летальності та масштабів російських провокацій. Серед останніх гучних випадків – виявлення в німецькому аеропорту безпілотника з вибухівкою військового класу та удар по пасажирському потягу поблизу польського кордону. Мета Кремля проста: посіяти страх і паніку серед європейців та змусити уряди НАТО зменшити підтримку Києва.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна «нульовим пацієнтом», заявивши, що чим більше у нього свободи дій, «тим небезпечнішим стає світ для всіх інших».

Говорячи про російського лідера на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, Зеленський запитав: «Чи можете ви взагалі уявити його без війни? Він – нульовий пацієнт, той, від кого ця ідея війни поширюється далі. І скрізь, де вона поширюється, вона приносить лише біль, нестабільність, нові ризики і, звичайно ж, нові кризи».