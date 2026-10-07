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Удар по Україні в день народження Путіна. Сибіга анонсував «подарунок» диктатору

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Удар по Україні в день народження Путіна. Сибіга анонсував «подарунок» диктатору
Сибіга звернувся до партнерів після масованого удару РФ та згадав про Гаагу
фото: Associated Press, МЗС

Україна готує Спеціальний трибунал щодо злочину агресії до практичного запуску вже наступного року

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масовану атаку, яку РФ здійснила у день народження диктатора Володимира Путіна. Посадовцеь закликав партнерів посилити тиск на Москву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МЗС.

Сибіга звернув увагу, що удар відбувся у день народження російського диктатора. За словами міністра, російські генерали піднесли Путіну його «улюблений подарунок» – воєнні злочини. «Але його головним подарунком стане місце під вартою в Гаазі», – наголосив глава МЗС.

Він пояснив, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України готують до практичного запуску вже наступного року. «Путін і його поплічники мають знати: відповідальність неминуча», – підкреслив міністр.

Масована атака із застосуванням сотень ракет і безпілотників уразила житлові будинки та критичну інфраструктуру в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці та Прилуках. Глава МЗС заявив, що Путін «не перемагає у цій війні й ніколи не переможе».

Росія втратила 1,6 млн військовослужбовців убитими та пораненими, однак не досягла стратегічних цілей свого вторгнення.

«Його повільне просування зупинилося, а Україна почала звільняти більше територій, ніж йому вдається захопити. Його економіка занепадає, а вплив у світі слабшає. І все це тому, що він відмовляється припинити цю війну», – зазначив міністр.

Очільник МЗС наголосив, що Україні також надзвичайно важко, однак українці не збираються здаватися, оскільки йдеться про виживання України як нації та держави. Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари посиленням санкцій проти військово-промислового комплексу РФ. Зокрема, йдеться про підприємства, які виробляють балістичні ракети та супутникову систему «Рассвет».

Також міністр закликав посилити підтримку України, зокрема надати всі необхідні засоби протиповітряної оборони та енергетичну допомогу напередодні зими.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами різних типів та ударними дронами. Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. ППО збила або подавила 161 ворожу ціль. Влучання ракет і безпілотників зафіксовано на 18 локаціях, ще на п'яти впали уламки збитих цілей.

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Теги: МЗС путін трибунал Андрій Сибіга

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