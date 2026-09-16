США висунули звинувачення кільком росіянам у підготовці замовних убивств

Обвинувальний акт містить інформацію про спроби групи вбити російського дисидента

Генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що Міністерство юстиції висунуло обвинувачення кільком громадянам Росії, пов'язаних з російськими спецслужбами, у фінансуванні тероризму та підготовці замовних убивств у різних країнах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

За словами Бланша, обвинувальний акт містить інформацію про спроби цієї групи вбити російського дисидента, який, на їхню думку, перебував у районі Вашингтона, округ Колумбія.

Прокурори Федеральної прокуратури Південного округу Нью-Йорка заявили у вівторок, що мережа осіб, які, згідно з обвинувальним актом, «працювали на розвідувальні служби Російської Федерації, нібито з 2024 року займалася розшуком та стеженням за російськими дисидентами, які проживають у США та Європі, а також координувала терористичні атаки проти військової та цивільної інфраструктури в європейських країнах, що підтримують Україну.

В обвинувальному акті названо трьох нібито «високопоставлених» членів мережі, а також двох вербувальників для цієї групи. Згідно з висунутими звинуваченнями, мережа намагалася вербувати осіб на території США для здійснення терористичних атак у Європі.

Серед «високопоставлених» осіб, зазначених у обвинувальному акті, – Юрій Храмеєв, відомий як «полковник Юрій», якого в обвинувальному акті визначено як колишнього полковника російських спецслужб; Кирило Храмеєв, офіцер Федеральної служби безпеки Росії та син Юрія Храмеєва; а також Оеміс Ромагоза Дурруті, якого в обвинувальному акті названо громадянином Куби, що проживає в Росії, який нібито координував атаки для цієї групи.

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