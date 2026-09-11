У Саратові горить логістичний хаб Ozon після атаки

Ozon – один із двох найбільших маркетплейсів Росії

Вночі 11 вересня у російському Саратові було атаковано логістичний хаб Ozon. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Після вибухів працівники почали покидати приміщення хабу.

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Як відомо, вночі 24 серпня було атаковано логістичний центр Ozon в Адигеї, розташований поблизу селища Енем, площею близько 91 200 м². Об'єкт є одним із ключових вузлів компанії у регіоні.

Крім того, під удар потрапив ще один логістичний хаб Ozon, розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю.

Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня безпілотники вперше уразили логістичний хаб Ozon у Чапаєвську Самарської області РФ. На території одного з найбільших логістичних вузлів компанії спалахнула пожежа. Площа комплексу після запуску всіх черг сягнула 135 тис. кв. м, а інвестиції Ozon у його створення становили 5 млрд рублів.

До слова, найбільші російські маркетплейси звернулися до уряду РФ по фінансову допомогу через збитки від атак безпілотників. Асоціація цифрових платформ, до якої входять Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авіто» та «Купер», запропонувала запровадити прямі виплати з федерального бюджету та надати постраждалому бізнесу податкові послаблення.

Ozon – один із двох найбільших маркетплейсів Росії поряд із Wildberries. Після серії ударів по логістичних об'єктах конкурента компанія почала переміщувати дорогі товари зі складів до пунктів видачі та підвищила вартість страхування товарів продавців у 3,3 раза.