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Російські хакери намагалися проникнути у систему литовської армії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські хакери намагалися проникнути у систему литовської армії
Як повідомлялося, російські хакери групи Just Evil отримали доступ до систем армії США і системи Ilias литовської армії
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією витоку даних не сталося

Російські хакери на початку лютого намагалися зайти в електронні системи литовської армії, цю спробу помітили та зупинили. Про це повідомляє LRT.

3 лютого у мережі почали поширювати інформацію, нібито російські хакери групи Just Evil отримали доступ до систем армії США і системи Ilias литовської армії.

Збройні сили Литви підтвердили, що у цей день зафіксували підозрілий вхід в один з облікових записів дистанційної системи навчання. Після того відключили три сервери, на яких розміщується система Ilias.

«Національний центр кібербезпеки Литви у тісній співпраці з армією почав розслідування, інцидент на цей час вважають подією середнього рівня загрози», – зазначили збройні сили. 

З того, що відомо на цей час, витоку даних не сталося, але остаточні висновки можна буде зробити після завершення розслідування. Система Ilias поки залишається від’єднаною від зовнішньої мережі і там проводяться оновлення.

До слова, китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі минулого року.

Як повідомлялося, офіційний сайт президентки Грузії Саломе Зурабішвілі зазнав хакерської атаки. Також про масові атаки на свої сайти заявили два опозиційні грузинські телеканали – Formula та Mtavari.

Теги: хакер Литва росіяни армія

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