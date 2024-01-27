«Ти відкрив серце для Бога?»: мати полоненого окупанта здивувала реакцією на його дзвінок

Жінка з божевільним поглядом почала говорити про Всевишнього та його дива

Мати полоненого російського окупанта здивувала реакціями під час відеоспілкування з ним. Як повідомив український журналіст Володимир Золкін, його колега Дмитро разом з окупантом на ім'я Іван зателефонували у Росію до матері останнього. Жінка з божевільним поглядом почала говорити про Бога та його дива.

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«Дмитре, ви вірите у Бога?... Ванечко, ти відкрив своє серце для Бога, ти бачиш тепер, що він є?», – заявила росіянка.

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І окупант, і журналіст здивувалися, чому жінка, вперше побачивши живого сина, вирішила поговорити про Бога, забувши про більш актуальні теми.

Нагадаємо, російське командування не дозволяло лікувати хворих сербських найманців, а також не забезпечувало їх зброєю. Про це розповів найманець Деян Берич, який воював на Донбасі ще з 2014 року, у зверненні, опублікованому в соцмережах.

Зокрема, росіяни шукають людські ресурси не лише шляхом мобілізації на тимчасово окупованих територіях, а й вербуванням найманців за кордоном. Основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним з відповідальних за це став серб Деян Берич, який проживає у РФ.

До слова, країна-агресор РФ продовжує вербувати людей на війну проти України. Як наслідок – на фронті з'явилися бойовики із Куби. Вони підписали контракт із Міноборони РФ через військкомат Тули та інших міст.