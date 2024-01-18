Вибухи у Підмосков'ї, зустріч Байдена з лідерами Конгресу: головне за ніч

Джо Байден провів зустріч із представниками Конгресу, на якій обговорив надання фінансової та військової підтримки України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів зустріч із представниками Конгресу, на якій обговорив надання фінансової та військової підтримки України. У місті Подольськ Московської області РФ пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Байден провів зустріч з лідерами Конгресу щодо підтримки України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден в середу, 17 січня, провів зустріч із представниками Конгресу, на якій обговорив надання фінансової та військової підтримки України. Очільник Білого дому закликав конгресменів оперативно схвалити допомогу Україні та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден провів зустріч із керівництвом Конгресу, а також головами та провідними членами комітетів з питань розвідки, Збройних сил й асигнувань Палати представників та Сенату, комітетів у закордонних справах Сенату та у закордонних справах Палати представників.

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Під час зустрічі президент США наголосив на важливості затвердження Конгресом фінансової допомоги, що дозволить посилити Збройні сили України необхідними ресурсами, зокрема засобами протиповітряної оборони й артилерії, для захисту від брутального вторгнення Росії.

«Байден також заявив, що подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, Альянсу НАТО та решти вільного світу. Президент закликав Конгрес оперативно надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США», – йдеться у повідомленні.

Крім того, президент наголосив на важливості швидкого вирішення проблеми нелегальної міграції на кордоні США з Мексикою. Байден задоволений прогресом у двопартійних переговорах, що тривають в Сенаті, підтвердив свою відданість досягненню угоди щодо прикордонної політики та необхідності задіяння додаткових ресурсів для вирішення кризи на південному кордоні.

Коли Сенат США розгляне угоду про фінансування України

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл припускає, що сенатори розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня. Про це повідомляє The Hill.

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Макконнелл зауважує, що порядком денним Сенату керують демократи, але він впевнений, що учасники переговорів оприлюднять угоду щодо безпеки кордонів у найближчі дні.

«Я припускаю, що ми, скоріш за все, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня», – сказав Макконнелл.

Лідери Республіканської партії зазначають, що каменем спотикання лишається розбіжність щодо повноважень президента Джо Байдена на умовно-дострокове звільнення мігрантів, затриманих на південному кордоні країни.

Водночас, за словами Макконнелла, республіканські законодавці не повинні втратити можливість ухвалити пакет законів, спрямованих на усунення загроз національній безпеці, реформування законодавства про надання притулку та повноважень адміністрації щодо висилки мігрантів із країни.

Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну

Парламент Словаччини підтримав поправку, що надає міністерству оборони повноваження схвалювати експорт озброєння, відкриваючи можливість для державних і приватних збройових компаній продовжувати військову підтримку України. Про це повідомляє Politico.

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Цей крок вказує на повний розворот влади країни від передвиборчої обіцянки прем’єра Роберта Фіцо «не надавати жодного патрона» Києву.

Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова ветувала законопроєкт, вважаючи, що міністерство оборони не має експертних ресурсів для об'єктивної оцінки негативних ризиків, пов'язаних з продажем зброї, які можуть вплинути на міжнародну репутацію та безпеку Словаччини.

Спікер Палати представників США назвав головну умову затвердження допомоги для України

Питання щодо необхідності подальшої фінансової підтримки України в США може бути розглянуте тільки після вирішення кризи на кордоні з Мексикою. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон під час брифінгу на Капітолійському пагорбі.

Відповідно до його заяви, республіканцям необхідно отримати відповіді на критично важливі питання, такі як: у чому полягає кінцева мета і стратегія щодо України та як забезпечується звітність за витрачання коштів на її оборонні потреби.

«Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні запитання про те, чому це (асигнування коштів для Києва, – ред.) має тривати без наявності належних відповідей. Тож я буду їх домагатися», – сказав Джонсон.

Він також наголосив, що перш ніж обговорювати фінансову допомогу для України, слід чітко заявити президенту Джо Байдену та всім американцям важливість урегулювання кризи з нелегальними мігрантами на кордоні США з Мексикою.

«Кордон, кордон, кордон. Ми маємо подбати про наш дім, маємо убезпечити наш кордон (із Мексикою. – ред.) перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це з першого дня і буду говорити про це надалі. І я впевнений, що ми повинні доносити цей меседж до американського народу. Минулого четверга я провів телефонні переговори з президентом і маю намір зустрітися з ним особисто, щоб донести йому цю позицію», – підсумував Джонсон.

Зеленський відреагував на системний тиск на журналістів

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація. Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

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«Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати», - сказав президент.

Зеленський також окремо відреагував на ситуацію з журналістами.

«Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий», – заявив він.

Вибухи у Підмосков'ї

У ніч проти 18 січня у місті Подольськ Московської області РФ пролунали вибухи. Росіяни заявляють про нібито збиття дрона, який летів в напрямку російської столиці. Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін.

Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник у Подольську, який начебто летів на Москву.