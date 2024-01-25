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Ворог змінив тактику: Гуменюк розповіла, що нового в атаках «Шахедами»

Христина Петренко
glavcom.ua
Ворог змінив тактику: Гуменюк розповіла, що нового в атаках «Шахедами»
Просування «Шахедів» зараз відбувається меншими групами
фото ілюстративне

Росіяни використовують низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів ППО

Окупанти шукають нову тактику застосування безпілотників. Про це в етері Еспресо розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Ворог атакував південь України дронами – безпілотні літальні апарати типу Shahed-131, Shahed-136 як з акваторії Чорного моря заходили на удар, так і застосовували складне маневрування. Випущені вони були із тимчасово окупованого Криму і зі східного узбережжя Азовського моря. Ворог вдавався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали, й фактично повторював свій «успішний успіх». В такій атаці ворог використовував низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони. Й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових», – сказала речниця.

Гуменюк наголосила, що просування «Шахедів» зараз відбувається меншими групами:

«Останні хвилі ударів складаються з такої кількості 2-8, цієї ночі нарахували до 14-ти, але саме таке спрямування «Шахедів» досить розгалужене, або навпаки – рясно зосереджене, як це було по Одещині, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції».

Військова нагадала про збиття А-50, який проводив розвідку, що суттєво змістило акценти в розвідувальній діяльності ворога. За її словами, росіяни вдалися до збільшення безпілотних літальних апаратів, намагаються тактичною авіацією компенсувати ці прогалини в розвіддіяльності, а отже і не мають чіткого уявлення, де мають бути їхні майбутні ціни. Тому, «очевидно, намагаються використовувати невеликими партіями для розуміння».

Нагадаємо, ввечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Читайте також: Збиття російського А-50. Що відомо про рідкісний літак окупантів
Теги: шахед Наталія Гуменюк росіяни ворог літак

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