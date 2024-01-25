Ворог змінив тактику: Гуменюк розповіла, що нового в атаках «Шахедами»

Росіяни використовують низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів ППО

Окупанти шукають нову тактику застосування безпілотників. Про це в етері Еспресо розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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«Ворог атакував південь України дронами – безпілотні літальні апарати типу Shahed-131, Shahed-136 як з акваторії Чорного моря заходили на удар, так і застосовували складне маневрування. Випущені вони були із тимчасово окупованого Криму і зі східного узбережжя Азовського моря. Ворог вдавався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали, й фактично повторював свій «успішний успіх». В такій атаці ворог використовував низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони. Й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових», – сказала речниця.

Гуменюк наголосила, що просування «Шахедів» зараз відбувається меншими групами:

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«Останні хвилі ударів складаються з такої кількості 2-8, цієї ночі нарахували до 14-ти, але саме таке спрямування «Шахедів» досить розгалужене, або навпаки – рясно зосереджене, як це було по Одещині, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції».

Військова нагадала про збиття А-50, який проводив розвідку, що суттєво змістило акценти в розвідувальній діяльності ворога. За її словами, росіяни вдалися до збільшення безпілотних літальних апаратів, намагаються тактичною авіацією компенсувати ці прогалини в розвіддіяльності, а отже і не мають чіткого уявлення, де мають бути їхні майбутні ціни. Тому, «очевидно, намагаються використовувати невеликими партіями для розуміння».

Нагадаємо, ввечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.