Нідерланди звинуватили Китай у кібератаці на оборонну мережу

Нідерланди вперше публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві

Китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі минулого року. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Reuters.

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Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.

Видання зазначає, що Нідерланди вперше публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві, оскільки між двома країнами зростає напруженість у сфері національної безпеки.

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«Важливо забезпечити, щоб шпигунська діяльність такого роду, яку здійснює Китай, стала надбанням громадськості, оскільки це допоможе підвищити міжнародну стійкість до цього типу кібершпигунства», – заявила Оллонгрен.

Агентства, відомі під абревіатурами Mivd (Dutch Military Intelligence and Security Service) і Aivd (General Intelligence and Security Service), заявили, що хакери розмістили шкідливе програмне забезпечення, що приховувало їхню власну діяльність, усередині мережі збройних сил, яку використовували 50 осіб для несекретних досліджень.

«Mivd і Aivd наголошують, що цей інцидент не є самостійним, а є частиною ширшої тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників», – заявили вони у своєму звіті.

Посольство Китаю в Нідерландах заявило, що виступає проти всіх форм кібератак.

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В окремому звіті, також опублікованому у квітні минулого року, Mivd заявило, що Китай незаконно намагався придбати голландські космічні технології.

Нагадаємо, Cлужба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) заявила, що нідерландські компанії та університети є об'єктами шпигунства з боку Китаю через високі технології. За минулий рік нідерландські спецслужби виявили та запобігли кільком спробам заволодіти, зокрема, технологією військового значення.

Основною метою є компанія Asml, розташована в південному місті Вельдховен. Це домінуючий у світі постачальник літографічних машин для виготовлення комп'ютерних чипів.

До слова, уряд Нідерландів працює над законом, який заборонить китайським студентам навчатись на університетських спеціальностях, що включають оборонні технології та напівпровідники.