Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Нідерланди звинуватили Китай у кібератаці на оборонну мережу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нідерланди звинуватили Китай у кібератаці на оборонну мережу
Хакери розмістили шкідливе програмне забезпечення, що приховувало їхню власну діяльність, усередині мережі збройних сил Нідерландів
фото з відкритих джерел

Нідерланди вперше публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві

Китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі минулого року. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Reuters.

Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.

Видання зазначає, що Нідерланди вперше публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві, оскільки між двома країнами зростає напруженість у сфері національної безпеки.

«Важливо забезпечити, щоб шпигунська діяльність такого роду, яку здійснює Китай, стала надбанням громадськості, оскільки це допоможе підвищити міжнародну стійкість до цього типу кібершпигунства», – заявила Оллонгрен.

Агентства, відомі під абревіатурами Mivd (Dutch Military Intelligence and Security Service) і Aivd (General Intelligence and Security Service), заявили, що хакери розмістили шкідливе програмне забезпечення, що приховувало їхню власну діяльність, усередині мережі збройних сил, яку використовували 50 осіб для несекретних досліджень.

«Mivd і Aivd наголошують, що цей інцидент не є самостійним, а є частиною ширшої тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників», – заявили вони у своєму звіті.

Посольство Китаю в Нідерландах заявило, що виступає проти всіх форм кібератак.

В окремому звіті, також опублікованому у квітні минулого року, Mivd заявило, що Китай незаконно намагався придбати голландські космічні технології.

Нагадаємо, Cлужба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) заявила, що нідерландські компанії та університети є об'єктами шпигунства з боку Китаю через високі технології. За минулий рік нідерландські спецслужби виявили та запобігли кільком спробам заволодіти, зокрема, технологією військового значення.

Основною метою є компанія Asml, розташована в південному місті Вельдховен. Це домінуючий у світі постачальник літографічних машин для виготовлення комп'ютерних чипів.

До слова, уряд Нідерландів працює над законом, який заборонить китайським студентам навчатись на університетських спеціальностях, що включають оборонні технології та напівпровідники.

Теги: хакер Китай кібербезпека шпигун Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хенцзюнь відкидав всі звинувачення суду у Китаї
Китайський суд засудив письменника з Австралії до смертної кари
5 лютого, 10:18
Декілька країн дуже лояльні у процедурах оформлення віз для громадян РФ
Країни Європи, які найохочіше видають візи росіянам: список
1 лютого, 09:27
США проводять операцію з відбиття масштабної хакерської атаки Китаю – ЗМІ
США проводять операцію з відбиття масштабної хакерської атаки Китаю – ЗМІ
30 сiчня, 07:30
Влада Амстердама вирішила, що вигідніше легалізувати продаж наркотиків, ніж боротися з їх розповсюдженням
Мер Амстердама пропонує легалізувати кокаїн
28 сiчня, 15:49
«З повагою, мобілізаційний відділ». Українцям можуть надходити небезпечні листи
«З повагою, мобілізаційний відділ». Українцям можуть надходити небезпечні листи
27 сiчня, 23:44
Через давню і тісну співпрацю Китаю та Росії існує ризик передачі до РФ інформації з китайських пристроїв
В Україні тисячі китайських камер можуть передавати інформацію РФ
26 сiчня, 07:54
Червоне море є критично важливим маршрутом для китайського експорту в Європу
США звернулися по допомогу до Китаю через хуситів – FT
25 сiчня, 15:49
Рятувальні роботи ускладнює снігопад
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
22 сiчня, 08:43
Китай розглядає можливість долучитися до переговорів про мир в Україні
Китай розглядає можливість долучитися до переговорів про мир в Україні
15 сiчня, 13:22

HiTech

Нідерланди звинуватили Китай у кібератаці на оборонну мережу
Нідерланди звинуватили Китай у кібератаці на оборонну мережу
Чому стався збій «Дії» у фіналі нацвідбору на Євробачення? Коментар Мінцифри
Чому стався збій «Дії» у фіналі нацвідбору на Євробачення? Коментар Мінцифри
Атаки на кіберпростір Росії продовжаться: в ГУР розповіли деталі
Атаки на кіберпростір Росії продовжаться: в ГУР розповіли деталі
Українська розвідка хакнула сервер спецзв’язку Міноборони РФ
Українська розвідка хакнула сервер спецзв’язку Міноборони РФ
У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету
У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету
Хакери атакували сайт Мінагрополітики
Хакери атакували сайт Мінагрополітики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
20K
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
9604
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
9209
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7718
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
7150
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Новини

Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Сьогодні, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Сьогодні, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Вчора, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua