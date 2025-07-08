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Трамп заявив, що Штати відправлять більше зброї Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп заявив, що Штати відправлять більше зброї Україні
Трамп заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії
фото: Білий дім

Трамп заявив, що не задоволений Путіним

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Заяви президента пролунали під час спілкування з журналістами перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, інформує «Главком» з посиланням на пряму трансляцію Fox News.

Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе».

Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

Американський заявив, що хоче, щоб Росія припинила війну в Україні, бо «ненавидить бачити, як вбивають людей».

«Те, що відбувається між Росією та Україною – це жахлива річ, і я не задоволений президентом Росії Володимиром Путіним», – сказав він. – «Я зовсім не задоволений президентом Путіним».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та прем'єр Ізраїлю провели зустріч у Білому домі та поспілкувались з пресою перед вечерею.

Трамп похизувався перед журналістами, що США провели «чудову» операцію в Ірані та анонсував переговори з Тегераном щодо ядерної програми.

Нетаньягу своєю чергою додав: «Ми можемо досягти миру між нами та всім Близьким Сходом. Ми можемо встановити дуже широкий мир, який охоплюватиме всіх наших сусідів».

Згодом американський лідер запевнив: «Я сподіваюся, що війна з Іраном закінчилася. Я думаю, що вони хочуть зустрітися та укласти мир».

Перед вечерею ізраїльський прем'єр провів зустрічі з державним секретарем Штатів Марком Рубіо та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. І Рубіо, і Віткофф також присутні на офіційній вечері у Білому домі. Також на вечерю запрошений міністр оборони США Піт Гегсет.

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Теги: США Дональд Трамп військова техніка озброєння військова допомога

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