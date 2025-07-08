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Трамп наказав передати військову допомогу Україні – заява Пентагону

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп наказав передати військову допомогу Україні – заява Пентагону
За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю
фото: The White House/Facebook

США посилюють оборону України: Трамп розпорядився надати додаткове озброєння

Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спеціальну заяву щодо військової допомоги Україні

Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння Україні.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств», – заявив Парнелл.

Речник Пентагону також підкреслив, що американська система оцінки військових поставок президентом США по всьому світу «залишається чинною та є невід'ємною частиною наших оборонних пріоритетів «Америка понад усе».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Заяви президента пролунали під час спілкування з журналістами перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе».

Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

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Теги: США Дональд Трамп Україна Пентагон військова допомога

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