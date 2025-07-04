Вірменія оголосила ноту протесту РФ

У ноті звертається увага на заяви деяких депутатів Держдуми РФ щодо дій вірменських правоохоронців, які запобігли спробі державного перевороту

Сьогодні, 4 липня, міністерство закордонних справ Вірменії вручило послу Росії ноту через висловлювання російських державних медіа та окремих посадовців на адресу вірменської влади. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Armenpress, про це заявила прессекретарка МЗС Вірменії Ані Бадалян.

У документі висловлено «рішучий протест проти відверто недружньої, часто ворожої пропаганди проти влади Республіки Вірменія у засобах масової інформації Російської Федерації, яка активно підігрівається заявами деяких посадових осіб».

МЗС також наголосило, що в ноті звертається увага на заяви деяких депутатів Держдуми РФ щодо дій вірменських правоохоронців, які запобігли спробі державного перевороту. Ці коментарі викликали у Єревані не лише подив, а й обурення.

Там додали, що заяви російських чиновників, які розцінюють арешт осіб, котрі готували переворот, як черговий недружній крок прем’єра Нікола Пашиняна, назвали не лише абсурдними, а й «відвертим втручанням у внутрішні справи Республіки Вірменія».

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що правоохоронці запобігли спробі державного перевороту «кримінальним духовенством». «Правоохоронці зірвали великий і зловісний план кримінального олігархічного духовенства щодо дестабілізації Республіки Вірменія та захоплення влади», – йдеться у заяві.