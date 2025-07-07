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Атака на Запоріжжя: скільки людей постраждали (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака на Запоріжжя: скільки людей постраждали (оновлено)
Рятувальники одночасно працювали на трьох локаціях
фото: ДСНС Запоріжжя

Ворог завдав по Запоріжжю шість ударів «шахедами»

Надзвичайники ліквідували всі осередки займання, які виникли внаслідок масованого російського обстрілу Запоріжжя. Наразі триває розбір та проливка конструкцій для запобігання повторних загорянь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний центр з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Рятувальники одночасно працювали на трьох локаціях. Горіли житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів міста. Вибуховою хвилею зруйновано навколишню житлову забудову», – йдеться в повідомленні.

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Оновлено о 15:57. Внаслідок атаки на Запоріжжя постраждали 20 людей, серед яких – 12 жінок та вісім чоловіків.

Нагадаємо, Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок чого постраждала будівля університету, житлові будинки, є поранені. За даними ОВА, шість ударів «шахедами» ворог завдав по Запоріжжю. 

До слова, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) також атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці.  У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі. 

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Теги: Запоріжжя ДСНС війна дрон

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