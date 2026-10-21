Росія готова відновити мирні переговори з Україною: названо дати тристоронньої зустрічі

Сторони можуть повернутися до переговорного процесу приблизно 10-20 листопада

У Кремлі заявили, що головною темою консультацій стане безпека України та Росії після завершення війни

Росія готова відновити тристоронні переговори за участю України та США в другій декаді листопада. Головною темою зустрічі має стати безпека обох країн після завершення війни. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, пише «Главком».

«Росія готова відновити тристоронні переговори в десятих числах листопада. Головна тема – безпека Росії та України після завершення конфлікту», – сказав Ушаков.

За його словами, сторони можуть повернутися до переговорного процесу приблизно 10-20 листопада. Водночас конкретної дати зустрічі наразі не названо.

Заява пролунала після переговорів президента РФ Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, які відбулися 21 жовтня в Санкт-Петербурзі. До розмови в онлайн-форматі також долучився зять американського президента Джаред Кушнер.

До слова, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом. Американський посадовець також висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США.