У Києві внаслідок падіння російського ударного безпілотника постраждав Свято-Володимирський патріарший кафедральний собор. Вибуховою хвилею у храмі вибило вікна. Про це повідомив журналіст Юрій Дорошенко, пише «Главком».

Володимирський собор – одна з найвідоміших православних святинь столиці та пам’ятка архітектури національного значення. Храм відомий своїм монументальним живописом, до створення якого долучилися відомі художники, зокрема навіть російські митці Віктор Васнецов і Михайло Нестеров.

Собор зазнав пошкоджень після атаки окупантів на столицю фото: Yuriy Doroshenko

Васнецов створив значну частину розписів собору, зокрема композиції в центральній частині храму. Нестеров також працював над його внутрішнім оздобленням. До роботи над розписами долучалися й інші художники. Попри те, що над оздобленням української святині працювали й російські митці – це не зупинило окупантів.

Варто зазначити, що собор будували у 1862–1882 роках на честь князя Володимира Великого. Його урочисте освячення відбулося 1896 року. Храм є однією з визначних пам’яток сакрального мистецтва Києва.

Варто нагадати, що у центрі Києва під час російської повітряної атаки 19 листопада постраждала територія Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», пошкоджено численні пам’ятки культурної спадщини, зокрема найстаріший житловий будинок столиці, а також зафіксовано влучання у дворі посольства Королівства Нідерландів.