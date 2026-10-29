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Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося у Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося у Росії
Росія зберегла близько 140 Су-34
фото: ГУР

Москва втратила десятки бойових літаків, а для відновлення лише знищеної авіації їй знадобляться роки

Росія наразі має близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34, які активно використовує для ударів керованими авіаційними бомбами по Україні. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 43 літаки цього типу, ще сім зазнали пошкоджень. Водночас Москва продовжує виробляти нові бойові машини, намагаючись компенсувати втрати авіації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За оцінками української розвідки, для виготовлення кількості літаків, еквівалентної вже втраченим Росією Су-34, російському авіапрому знадобилося б приблизно 2,5–3 роки.

Основним виробником винищувачів-бомбардувальників цього типу залишається авіаційний завод у Новосибірську. Його виробничі потужності дозволяють щороку виготовляти орієнтовно 14–18 літаків.

Водночас, за інформацією ГУР, протягом останнього року російська армія отримала 22 нові Су-34. Таким чином, кількість переданих військовим літаків за цей період перевищила наведені розвідкою орієнтовні річні показники виробництва.

Крім базової версії Су-34, Росія виготовляє модернізовану модифікацію Су-34М. Вона має оновлене бортове обладнання та розширені можливості застосування авіаційного озброєння.

Частину виробничих потужностей російська сторона також використовує для виконання експортних замовлень. Зокрема, йдеться про постачання літаків іноземним замовникам, серед яких називають Алжир. У ГУР звернули увагу, що за час повномасштабної війни російська армія суттєво змінила тактику застосування Су-34.

Якщо на початкових етапах вторгнення ці літаки використовували переважно для скидання звичайних авіаційних бомб, то згодом Росія почала масово застосовувати боєприпаси з універсальними модулями планування та корекції.

Такі модулі дозволяють перетворювати звичайні авіабомби на керовані засоби ураження, здатні долати значні відстані після скидання.

Завдяки цьому російські літаки можуть завдавати ударів, залишаючись на більшій відстані від українських позицій. Це зменшує ризик їхнього ураження засобами протиповітряної оборони.

Саме Су-34 залишаються одними з основних носіїв керованих авіаційних бомб, які російські війська застосовують проти українських військових позицій та населених пунктів.

Водночас нарощування виробництва цих літаків ускладнюється залежністю російської авіаційної промисловості від іноземних технологій. За даними української розвідки, для виготовлення Су-34 російські підприємства потребують закордонних електронних компонентів, навігаційного обладнання та систем зв'язку.

Після запровадження міжнародних санкцій доступ до частини таких комплектувальних став складнішим. Через це російські виробники намагаються отримувати необхідні компоненти через посередників і треті країни.

У ГУР наголошують, що посилення контролю за постачанням технологій подвійного призначення може додатково ускладнити виробництво нових бойових літаків у Росії. Особливе значення мають обмеження на експорт електроніки та обладнання, яке російські підприємства використовують у військовій авіації.

Нагадаємо, 29 жовтня з'явилися повідомлення про удар по російському військовому аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області. За попередньою інформацією, внаслідок атаки могли бути знищені два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Також повідомлялося про загибель двох військовослужбовців 11-го змішаного авіаційного полку та поранення ще двох. Водночас ці дані потребують незалежного підтвердження.

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Теги: винищувач росія ГУР

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