Російський політик розповів, як треба бойкотувати вибори Путіна

Політик, який втік з Росії через переслідування путінського режиму, зазначив, що прийде на дільницю десь за кордоном

Дмитро Гудков наголосив, що насправді жодних виборів у Росії немає, і це факт, який ніхто не заперечує

Російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков, який свого часу відмовився голосувати за анексію Криму Росією, закликав росіян підтримати акцію «Полудень проти Путіна» 17 березня о 12:00 та пояснив, чому це важливо. Про це Гудков написав у Fcebook.

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Політик наголосив, що насправді жодних виборів у Росії немає, і це факт, який ніхто не заперечує. Але є момент, до якого все ще привертається увага. «І в цей момент ми можемо показати собі та іншим, що це не Росія веде війну вторгнення і нав'язує сепаратистів, а злочинці захопили владу в нашій країні – і народ проти них. Водночас це удар по легітимності путінського уряду», – зазначив Гудков.

Російський опозиціонер закликав масово приходити на виборчі дільниці як на безпечну акцію протесту. «Ось це і є мета. Бачити своїх сусідів. Показати один одному і світу, що ми не маргіналізовані, що нас багато, що вбивство Навального не знищило і не залякало тих, хто проти війни і диктатури. З таких простих дій, з такого об’єднання починаються зміни», – наголосив Гудков.

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Він також дав поради росіянам, як чинити із виборчими бюлетенями. «Що робити після того, як черга почне рухатися до дільниці? Так, що завгодно. Можна йти додому, якщо ви за бойкот, але краще поставити кожному військовому злочинцю по галочці у виборчому бюлетені, зробивши бюлетень недійсним. Можна навіть гидливо поставити галочку будь-кому, окрім Путіна. Усі стратегії об'єднаються в «Полудень проти Путіна».

Політик, який втік з Росії через переслідування путінського режиму, зазначив, що прийде на дільницю десь за кордоном. «Тепер шукаю почесне консульство за кордоном, яке не є російською територією, щоб мене там не арештували (мене затримали і розшукують). І щедро вділю «кандидатам» побільше могильних хрестиків, додавши зверху ім'я Навального, як запропонував Михайло Ходорковський. Але головне – з'явитися», – додав Гудков.

Нагадаємо, раніше вдова Олексія Навального Юлія Навальна закликала росіян приєднатися до акції «Полудень проти Путіна». Вона підтримала акцію «Полудень проти Путіна», яку раніше підтримав Олексій Навальний. У рамках акції слід прийти на виборчі дільниці 17 березня о 12:00. Там або проголосувати за будь-якого кандидата, крім Путіна, або зіпсувати бюлетень.

Як повідомлялося, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний.