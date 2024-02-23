Ющенко в день народження звернувся до українців

Ексочільник держави заявив, що ніхто не має сумнів у тому, що після перемоги Україна стане членом НАТО та членом європейської сім’ї

Експрезидент: «Ми боремося за увесь цивілізований світ, який нас може чути і бачити»

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до українців у день свого 70-річчя. Він наголосив, що Україна вже виграла першу фазу війни та запевнив, що у такий важкий та величавий час українці мають єднатися задля перемоги.

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«730 днів жорстокості! 730 днів звірств! 730 днів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусових депортацій, фільтраційних таборів та руйнувань, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює Російська Федерація. І після 730 довгих днів досі немає краю тим жахам, які Росія навмисно чинить проти цивільного населення України. Це якщо ми говоримо за повномасштабне вторгнення, а загалом починаємо відлік з 2014. А якщо бути більш точнішим, то і всі 400 років», – зауважив Ющенко.

За його словами, сьогодні українці ведуть війну зі споконвічним ворогом – московською ордою. І ця війна, можливо, найбільш жахлива з часів Другої Світової війни.

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«Сьогодні Українці ведуть війну з цими гопниками, з цими мародерами, які ніколи не ховають своїх загиблих, які ходять по дворах і мародерствують, які гвалтують наших жінок, наших підлітків. Росія – брудна з середини, брудний кожний її солдат», – підкреслив експрезидент.

На його думку, українці мають велике натхнення, так як глибоко переконані, що борються не тільки за Україну, а й за увесь цивілізований світ.

Віктор Ющенко зауважив, що Україна вже виграла першу фазу цієї війни, так як бліцкриг Путіна не вдався. Україна зараз тримає фронт практично на лінії 3000 кілометрів. На його думку, це найбільша лінія фронту з часів Другої Світової війни в Європі.

Також політик акцентував увагу на тому, що українська нація як ніколи стала одноголосною, що саме зараз народ підійшов до національної консолідації, завдяки чому вдається творити дива.

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«Нам потрібно бути солідарними. Переконаний, що ми скличемо і створимо міжнародний трибунал і на тій знаменитій площі Маріуполя, перед театром, де білою фарбою і великими літерами написано було для орків – «НЕ КИДАЙТЕ БОМБИ», бо там ДІТИ. Така мораль для них не працює. Вони скинули найпотужнішу авіабомбу і там було знищено декілька сот українців. Вважаю, це найкраще місце для того, щоб там творити окремий міжнародний трибунал по Путіну і його приспішникам», – емоційно наголосив Ющенко.

Ексочільник держави заявив, що ніхто не має сумнів у тому, що після перемоги Україна стане членом НАТО та членом європейської сім’ї. На його думку, світ прийде до багатьох відповідей на ті виклики, які 26 років світова спільнота і зокрема Європа не зауважували.

«Це може бути великим ренесансом для вього світу, до його нової політики, для його безпекової політики, для місця Росії в третьому світі і багато інших речей. Але сьогодні нам потрібна повна перемога. Ми повинні очистити від російських орко-бомжів святу українську землю! І не тільки станом на 24 лютого 2022 року!!!», – пояснив політик.

Віктор Ющенко додав, що українці мають бути разом у такий складний, проте надзвичайно величавий час. На його переконання, після перемоги Україна буде невпізнанною та зміниться лише на краще.