Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ющенко в день народження звернувся до українців

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ющенко в день народження звернувся до українців
Ексочільник держави заявив, що ніхто не має сумнів у тому, що після перемоги Україна стане членом НАТО та членом європейської сім’ї
фото з відкритих джерел

Експрезидент: «Ми боремося за увесь цивілізований світ, який нас може чути і бачити»

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до українців у день свого 70-річчя. Він наголосив, що Україна вже виграла першу фазу війни та запевнив, що у такий важкий та величавий час українці мають єднатися задля перемоги.

«730 днів жорстокості! 730 днів звірств! 730 днів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусових депортацій, фільтраційних таборів та руйнувань, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює Російська Федерація. І після 730 довгих днів досі немає краю тим жахам, які Росія навмисно чинить проти цивільного населення України.  Це якщо ми говоримо за повномасштабне вторгнення, а загалом починаємо відлік з 2014. А якщо бути більш точнішим, то і всі 400 років», – зауважив Ющенко.

За його словами, сьогодні українці ведуть війну зі споконвічним ворогом – московською ордою. І ця війна, можливо, найбільш жахлива з часів Другої Світової війни.

«Сьогодні Українці ведуть війну з цими гопниками, з цими мародерами, які ніколи не ховають своїх загиблих, які ходять по дворах і мародерствують, які гвалтують наших жінок, наших підлітків. Росія – брудна з середини, брудний кожний її солдат», – підкреслив експрезидент.

На його думку, українці мають велике натхнення, так як глибоко переконані, що борються не тільки за Україну, а й за увесь цивілізований світ.

Віктор Ющенко зауважив, що Україна вже виграла першу фазу цієї війни, так як бліцкриг Путіна не вдався. Україна зараз тримає фронт практично на лінії 3000 кілометрів. На його думку, це найбільша лінія фронту з часів Другої Світової війни в Європі.

Також політик акцентував увагу на тому, що українська нація як ніколи стала одноголосною, що саме зараз народ підійшов до національної консолідації, завдяки чому вдається творити дива.

«Нам потрібно бути солідарними. Переконаний, що ми скличемо і створимо міжнародний трибунал і на тій знаменитій площі Маріуполя, перед театром, де білою фарбою і великими літерами написано було для орків – «НЕ КИДАЙТЕ БОМБИ», бо там ДІТИ. Така мораль для них не працює. Вони скинули найпотужнішу авіабомбу і там було знищено декілька сот українців. Вважаю, це найкраще місце для того, щоб там творити окремий міжнародний трибунал по Путіну і його приспішникам», – емоційно наголосив Ющенко.

Ексочільник держави заявив, що ніхто не має сумнів у тому, що після перемоги Україна стане членом НАТО та членом європейської сім’ї. На його думку, світ прийде до багатьох відповідей на ті виклики, які 26 років світова спільнота і зокрема Європа не зауважували. 

«Це може бути великим ренесансом для вього світу, до його нової політики, для його безпекової політики, для місця Росії в третьому світі і багато інших речей. Але сьогодні нам потрібна повна перемога. Ми повинні очистити від російських орко-бомжів святу українську землю! І не тільки станом на 24 лютого 2022 року!!!», – пояснив політик.

Віктор Ющенко додав, що українці мають бути разом у такий складний, проте надзвичайно величавий час. На його переконання, після перемоги Україна буде невпізнанною та зміниться лише на краще.

Читайте також: 

Теги: росія 24 лютого перемога фронт солдат трибунал населення Україна українці смерть Віктор Ющенко Європа путін день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський політв'язень Олексій Навальний
Навальний. Не треба сліз
17 лютого, 08:44
У російських в'язницях та на окупованих територіях досі перебувають тисячі українців
Бранці Кремля, яких дійсно варто пожаліти
17 лютого, 15:46
З 2020 року Sea King Mk 41 виводять з експлуатації та замінюють на сучаснішу модель
Німецький журналіст назвав «барахлом» вертольоти, які Німеччина передасть Україні
25 сiчня, 08:29
Найбільше українців довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Залужному та начальнику ГУР Буданову
Кому з політиків та військових українці найбільше довіряють: опитування
15 лютого, 13:34
Герой України та депутат чотирьох скликань помер у віці 86 років після боротьби з важкою хворобою
Смерть Степана Хмари: знакові цитати та факти з життя Героя України
21 лютого, 14:41
Роберта Метсола (праворуч) та прем'єрка Естонії Кая Каллас під час зустрічі в Естонії
ЄС має створити систему оборони, яка доповнить НАТО – президентка Європарламенту
13 лютого, 10:41
Шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen від Saab у Повітряних Силах ЗСУ розглядають як другий тип літака після американських F-16
Міністр оборони Швеції повідомив, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen
16 лютого, 08:59
Ворог отримав чергові руїни
Якою ціною росіянам далася Авдіївка: коментарі Z-пропагандистів
17 лютого, 15:58
Анджей Дуда підписав зміни, які продовжують термін легальності перебування біженців у Польщі до 30 червня
Дуда підписав закон про продовження тимчасового захисту для біженців з України
21 лютого, 04:20

Суспільство

Ющенко в день народження звернувся до українців
Ющенко в день народження звернувся до українців
Зі школи мріяв стати військовим, як батько. Згадаймо 21-річного Владислава Продана
Зі школи мріяв стати військовим, як батько. Згадаймо 21-річного Владислава Продана
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
Історик Грицак: Я знаю, що таке реальний Бандера
Історик Грицак: Я знаю, що таке реальний Бандера
Які «чоловічі» спеціальності обирають жінки під час війни
Які «чоловічі» спеціальності обирають жінки під час війни
Міг бути заброньований і не йти на фронт. Згадаймо енергетика Олександра Плахуту
Міг бути заброньований і не йти на фронт. Згадаймо енергетика Олександра Плахуту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Путін наступного тижня планує «розконсервувати» ще один конфлікт
35K
Білий дім: республіканці читатимуть у відпустці про наслідки затримки допомоги від США
23K
Додаткова мобілізація: Арахамія назвав умову
21K
Медведєв озвучив головне бажання Путіна у війні
13K
Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією
13K
Історик Грицак: Я знаю, що таке реальний Бандера

Новини

Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Вчора, 14:03
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Вчора, 13:50

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua