У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального

Потерпіла звернулася в поліцію і зафіксувала травми

Росіянка, яка постійно проживає у німецькому місті Гамбург, принесла квіти до стихійного меморіалу в день похорону опозиціонера Олексія Навального. Проте, коли вона хотіла покласти букет, співробітник російського консульства напав на неї. Про це потерпіла розповіла телеграм-каналу No Future.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіянка Наталія Фройденберг з Гамбурга в день похорону Навального прийшла покласти квіти навпроти будівлі колишнього консульства РФ, що офіційно закрилося на початку року, але персонал у ньому залишається. Після того як жінка прикріпила портрет Навального і запалила свічку, з території консульства вийшов чоловік у робочій формі і з великим сміттєвим пакетом.

«Він почав прибирати квіти і руйнувати меморіал. Я запитала, що він робить із квітами і сказала, що це в пам'ять про Навального – людину, яка боролася за країну і за свободу... Він піднімає руку з пакетом, за який я тримаюся, а потім різко опускає його вниз так, що я падаю і дуже кричу від болю. Він протягнув мене по асфальту. У мене травми від удару, забої коліна, садна ліктя, руки, кисті. І, очевидно, головою я вдарилася, тому що досить довго голова боліла», – розповіла жінка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після сутички співробітник консульства зник за воротами і викинув пакет із квітами в сміттєвий контейнер. Потерпіла звернулася в поліцію і зафіксувала травми.

Нагадаємо, суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки.

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.

Найбільша кількість затриманих фіксується у Новосибірську (31 осіб). У Єкатеринбурзі – 19 людей, у селищі Рамонь Воронезької області – 18, у Москві – 17 затриманих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Москві затримання проходили прямо біля храму, де відспівували Навального та Борисівського цвинтаря, де його поховали. В інших містах люди зібралися вшанувати політику стихійних меморіалів.

Також дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у себе в Instagram щемливо звернулася до чоловіка в день його поховання. «Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав», – йдеться у її дописі.

16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.