Два роки великої війни: як змінився Зеленський (фото)

Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які брали участь в обороні аеропорту «Антонов»

Війна змінила українського президента, «але не завжди на краще»

До 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський завжди був усміхненим, поголеним і в діловому костюмі. 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення, до Києва прибули президенти Польщі і Литви – Анджей Дуда та Ґітанас Науседа. На обличчі глави держави видна стурбованість. Як виявилося пізніше, під час цієї зустрічі Зеленський сказав лідерам Литви і Польщі, що впродовж найближчих годин Путін розпочне повномасштабне вторгнення. Про це пише ТСН.ua.

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Востаннє президент виступив у діловому образі у своєму відеозверненні перед українцями 23 лютого 2022, за кілька годин до нападу РФ.

Володимир Зеленський до та після Війни фото: ТСН.ua

Наступні два роки глава держави щодня (за вийнятком буквально декількох разів) буде записувати відеозвернення, які стануть своєрідною хронікою війни.

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Але тепер зовнішній вигляд Зеленського змінився – замість гладко випрасуваного костюму з краваткою – одяг оливкового кольору у мілітарі стилі. А на обличчі – триденна щетина.

Як змінився Зеленський за 5 років фото: ТСН.ua

У книзі журналіста американського журналу Time Саймона Шустера ідеться, що на екстреному саміті європейських лідерів 24 лютого 2022 року, до яких долучився Зеленський, він був «блідий і втомлений, з щетиною і «не дуже вірив у те, що союзники його врятують, і це давалося взнаки». «Можливо, ви бачите мене живим востаннє», – сказав європейцям Зеленський.

Володимир Зеленський із президентами Литви та Польщі 23 лютого 2022 року фото: Офіс президента України

Чи змінився президент «усередині»?

За словами Шустера, війна змінила українського президента, «але не завжди на краще».

Шустер пригадав, що у найкритичніша моменти реакція президента на дії окупантів була якнайжорсткіша: «Він віддавав найсуворіші з можливих наказів – не проявляйте милосердя, використовуйте всю доступну зброю, щоб знищити там все російське».

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Президент Зеленський зараз, у 2024 році фото: Associated Press

«Під час передвиборчої кампанії він здався мені наївним чарівником, який готується потрапити у світ циніків, олігархів і бандитів. До кінця 2019 року він втратив велику частину своєї невинності. Але влада ще не загартувала його. Найбільші зміни відбулися в перші місяці російського вторгнення. Впертий, впевнений, мстивий, неполітичний, сміливий аж до безрозсудності та безжалісності до тих, хто стояв на його шляху, він спрямовував гнів і стійкість свого народу й цілеспрямовано висловлював це світові.

Володимир Зеленський і Саймон Шустер фото: Саймон Шустер/Twitter

Але саме майстерність, яку він відточував понад 20 років як актор, зробила Зеленського настільки ефективним у цій війні. Публічно його друзі та співробітники казали, що він завжди мав якості, щоб робити це добре. Особисто вони зізнаються, що відчувають шок від нового нього. Більшість українців не вірили, що він має ці якості. Я теж», – зазначав Шустер.

Володимир та Олена Зеленські у 2019 році фото: Instagram Олени Зеленської

На думку журналіста, саме здатність президента побороти свій страх багато в чому пов'язана з тим, як Україна пережила цю загрозу своєму існуванню.

Володимир і Олена Зеленські у 2023 році Фото: Instagram Олени Зеленської

Торік перша леді Олена Зеленська зауважувала, що її чоловік абсолютно не змінився, але після початку війни майже перестав посміхатися.

Зеленський до та після вторгнення фото: Facebook/Олег Саакян

«Два різних обличчя... Не тому, що воно заросло, тому що з'явилася частина військової уніформи. Просто інший вираз обличчя», – так трансформацію президента говорив психотерапевт Олег Чабан. Він переконаний, що велика війна зробила Зеленського сильнішим. Ідеться про посттравматичне зростання.

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Нагадаємо, у другу річницю початку повномасштабної агресії Росії проти України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які брали участь в обороні аеропорту «Антонов», та вручив державні нагороди. Захід відбувся на території аеропорту «Антонов» біля міста Гостомеля на Київщині

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до народу в день, коли виповнюється рівно два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Глава держави записав звернення в історичному для всієї країни місті – у Гостомелі, звідки окупанти розпочали свою невдалу спробу взяття Києва.

Крім того, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також сьогодні до Києва також прибули прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

24 лютого в Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.