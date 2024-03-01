Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російська пропагандистка в істериці через велику кількість людей на похороні Навального

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російська пропагандистка в істериці через велику кількість людей на похороні Навального
На кадрах видно кілометрові черги та натовпи людей, які прийшли попрощатися із політиком
фото: Telegram / Команда Навального

За словами пропагандистки, похорон Навального став єдиною «розвагою у похмурому житті» тих, хто на нього прийшов

Відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва, якій в Україні СБУ оголосило підозру, на своєму Telegram-каналі не стрималася в емоційних висловлюваннях щодо росіян, які прийшли попрощатися з опозиційним політиком Олексієм Навальним.

Зокрема, її дуже обурили відео, де росіяни скандують «Нет войне». Вона впевнена, що людей до храму привели спеціально, як масовку.

«Війна» у вас у головах, ви ледарі, які продовжують їсти, тоді як наші найкращі чоловіки зараз на полі бою роблять все для того, щоб ви ніколи не дізналися, що таке справжня війна і як це жити в прифронтовій зоні!», – заявила пропагандистка.

Окремо Вітязєва вважає, що люди, які кричали «героям слава», на її думку, були в натовпі «не випадково». Їй дуже не подобається, що такі відео побачать західні медіа.

Також пропагандистка висловила «пропозицію» відправити всіх росіян, які прийшли на прощання з політиком, на «відновлення» Авдіївки.

«Але цілком очевидно, що користі від тих, кому голова потрібна лише для того, щоб їсти, ніякої не буде. І мені дуже шкода, що до кінця свого життя ось ці ось 0,00002% людей ходитимуть із «дулею в кишені», замість того, щоб зайняти свої руки ну хоча б мітлою та лопатами», – наголосила пропагандистка Юлія Вітязєва.

На її думку, похорон Навального став єдиною «розвагою у похмурому житті» тих, хто на нього прийшов. 

Повідомляється, що рано-вранці біля церкви зібралося вже не менше сорока поліцейських машин різного розміру – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі та чергує ОМОН – російський спецназ.

Огородження стоять на шляху від станції метро «Мар'їно» до Борисовського цвинтаря. Поліцейські перевіряють документи та особисті речі перехожих по обидва береги річки. До храму їдуть автозаки.

Стало відомо, що на прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава». Деякі присутні тримають у руках табличку із закликом «не здаватися». Також люди скандують «Путін – вбивця», аплодують і плачуть.

Читайте також:

Теги: війна путін отруєння Олексій Навальний похорон відео росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо є головна мета – глобальна економічна ізоляція РФ, тоді й заходи задля досягнення цієї мети будуть зрозумілі
Росія проти санкцій. Захід старається недостатньо?
23 лютого, 21:22
Британець вирішив відзначити розлучення рекордом
Підкорив Еверест не виходячи з будинку: британець встановив оригінальний світовий рекорд
5 лютого, 14:08
Politico дізналося, чи зможе РФ найближчим часом мати свою протисупутникову зброю в космосі
Politico дізналося, чи зможе РФ найближчим часом мати свою протисупутникову зброю в космосі
17 лютого, 07:55
Блінкен порушив питання про можливість російського «ядерного кроку» зі своїми китайськими та індійськими колегами
Розміщення ядерної зброї РФ в космосі: Блінкен звернувся до Китаю та Індії
18 лютого, 05:20
США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму, заява Японії щодо підтримки України: головне за ніч
США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму, заява Японії щодо підтримки України: головне за ніч
19 лютого, 06:55
Пашинян додав, що кілька місяців тому Росія «відкрито закликала вірменське населення повалити владу»
Вірменія призупинила свою участь в Договорі про колективну безпеку
23 лютого, 08:19
Вісім світових лідерів, зокрема й канцлер Німеччини Олаф Шольц, виявили солідарність із українським народом у другі роковини повномасштабного російського вторгнення
Роковини повномасштабного вторгнення РФ. Світові лідери дали обіцянку українцям
24 лютого, 10:59
КНДР надає Росії військову допомогу РФ
Держдеп США: Росія вже місяцями отримує від КНДР контейнери з боєприпасами
24 лютого, 16:57
Літак А-50
У збитому А-50 загинули 10 росіян
24 лютого, 14:12

Соціум

Навальна щемливо звернулася до чоловіка в день його похорон
Навальна щемливо звернулася до чоловіка в день його похорон
Російська пропагандистка в істериці через велику кількість людей на похороні Навального
Російська пропагандистка в істериці через велику кількість людей на похороні Навального
Нідерланди хочуть позбавити українських біженців однієї пільги – ЗМІ
Нідерланди хочуть позбавити українських біженців однієї пільги – ЗМІ
Похорон Навального. Росіяни голосно кричать: «Путін – вбивця»
Похорон Навального. Росіяни голосно кричать: «Путін – вбивця»
Винищувачі НАТО за добу тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою (відео)
Винищувачі НАТО за добу тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою (відео)
Американців спіткала нова проблема після пандемії коронавірусу
Американців спіткала нова проблема після пандемії коронавірусу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили – міський голова Вараша
25K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
21K
Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять
19K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
9954
Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона
4718
«Помер і помер. Це вже буденність». Що буряти думають про ліквідованих окупантів

Новини

Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Сьогодні, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Сьогодні, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Сьогодні, 00:00
ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону
Вчора, 21:05
Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Вчора, 12:54
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка
Вчора, 12:43

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua