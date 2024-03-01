Російська пропагандистка в істериці через велику кількість людей на похороні Навального

За словами пропагандистки, похорон Навального став єдиною «розвагою у похмурому житті» тих, хто на нього прийшов

Відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва, якій в Україні СБУ оголосило підозру, на своєму Telegram-каналі не стрималася в емоційних висловлюваннях щодо росіян, які прийшли попрощатися з опозиційним політиком Олексієм Навальним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, її дуже обурили відео, де росіяни скандують «Нет войне». Вона впевнена, що людей до храму привели спеціально, як масовку.

«Війна» у вас у головах, ви ледарі, які продовжують їсти, тоді як наші найкращі чоловіки зараз на полі бою роблять все для того, щоб ви ніколи не дізналися, що таке справжня війна і як це жити в прифронтовій зоні!», – заявила пропагандистка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окремо Вітязєва вважає, що люди, які кричали «героям слава», на її думку, були в натовпі «не випадково». Їй дуже не подобається, що такі відео побачать західні медіа.

Також пропагандистка висловила «пропозицію» відправити всіх росіян, які прийшли на прощання з політиком, на «відновлення» Авдіївки.

«Але цілком очевидно, що користі від тих, кому голова потрібна лише для того, щоб їсти, ніякої не буде. І мені дуже шкода, що до кінця свого життя ось ці ось 0,00002% людей ходитимуть із «дулею в кишені», замість того, щоб зайняти свої руки ну хоча б мітлою та лопатами», – наголосила пропагандистка Юлія Вітязєва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На її думку, похорон Навального став єдиною «розвагою у похмурому житті» тих, хто на нього прийшов.

Повідомляється, що рано-вранці біля церкви зібралося вже не менше сорока поліцейських машин різного розміру – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі та чергує ОМОН – російський спецназ.

Огородження стоять на шляху від станції метро «Мар'їно» до Борисовського цвинтаря. Поліцейські перевіряють документи та особисті речі перехожих по обидва береги річки. До храму їдуть автозаки.

Стало відомо, що на прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава». Деякі присутні тримають у руках табличку із закликом «не здаватися». Також люди скандують «Путін – вбивця», аплодують і плачуть.