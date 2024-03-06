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Навальна закликала росіян зіпсувати вибори Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Навальна закликала росіян зіпсувати вибори Путіна
Юлія Навальна: «У ці дні я побачила дуже багато тепла, доброти та згуртованості, і це саме те, що відрізняє нас від людей, які сидять у Кремлі»
фото скріншот відео

У рамках акції слід прийти на виборчі дільниці 17 березня о 12:00. Там або проголосувати за будь-якого кандидата, крім Путіна, або зіпсувати бюлетень

Вдова Олексія Навального Юлія Навальна закликала росіян приєднатися до акції «Полудень проти Путіна» 17 березня о 12:00. Про це Навальна заявила у відповідному відеозверненні.

Вона підтримала акцію «Полудень проти Путіна», яку раніше підтримав Олексій Навальний. У рамках акції слід прийти на виборчі дільниці 17 березня о 12:00. Там або проголосувати за будь-якого кандидата, крім Путіна, або зіпсувати бюлетень.

«Олексій мріяв про прекрасну Росію майбутнього. А ви й є ця Росія. У ці дні я побачила дуже багато тепла, доброти та згуртованості, і це саме те, що відрізняє нас від людей, які сидять у Кремлі. У них – культ минулого, війна, ракети та підлі вбивства, а у нас – кохання, взаємопідтримка та віра у майбутнє. Тепер ви всі знаєте, що нас усіх тих, хто любить і підтримує Олексія, хто поділяє його ідеї, нас насправді дуже багато. І до того часу, поки ми є один в одного, нічого не закінчилося. Найкращий спосіб не втрачати це відчуття єдності – це частіше опинятися поряд», – каже Навальна.

День виборів теж така можливість побути поруч. «У цій акції закликав брати участь Олексій і тому для мене особисто вона така важлива. Я хочу зробити те, що він вважав за правильне. Я закликаю всіх приходити на згадку про нього», – сказала Юлія Навальна.

Раніше дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у себе в Instagram щемливо звернулася до чоловіка в день його поховання. «Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав», – йдеться у її дописі.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. 

Нагадаємо, російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним.

Також повідомлялося, що суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки

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Теги: Олексій Навальний вибори в Росії путін

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