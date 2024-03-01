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Олексій Копитько Експерт та блогер

Головні «герої» послання Путіна до Федеральних зборів

glavcom.ua
Люди сміються з «героїв» смішного фото, зробленого під час виступу Путіна
фото з відкритих джерел

«Послання було цікаве у контексті виборів. Короткий зміст: усім – усе!»

Прапорщик Сергій Токар (завдяки... ееее харизматичному погляду) і голова думи ХМАО Борис Хохряков (зі значком, який багато хто сприйняв за прапор України) стали основними ньюсмейкерами послання Путіна до Федеральних зборів. У принципі, це найкраще характеризує саме послання і атмосферу, що панувала там.

Третім ньюсмейкером став пан Кадиров, який... був відсутній на посланні. Хоча за легендою три дні тому він був у Кремлі і зустрічався з Путіним (на сайті Кремля тільки новина в одне речення, ні фото, ні подробиць). Послання вождя дон вирішив проігнорувати нібито заради «інспекції будівництва музею Чечні». Що лише підкріпило чутки про його поганий фізичний стан.

Якщо трохи деталей, то.

Послання було цікаве в контексті виборів. Короткий зміст: усім – усе!

  • Уже підрахували, що Путін пообіцяв за 6 років витратити тільки на заявлені цілі 12-13 обсягів доходів російського бюджету. Тобто, це агітка, виконати її неможливо, але якісь ворушіння треба показати. Почнеться бійка за ресурс. Будуть жертви.
  • Вектор 2-годинного спічу – назустріч 2030-му року. Мета – максимально абстрагувати населення від незавидного сьогодення і переключити на фантазії про світле майбутнє.
  • Геополітичні сигнали і пікіровка зі США – у першій «неважливій» частині виступу. Хоча на виборах Путіну можуть намалювати будь-які цифри, росвождь активно загравав з регіонами і росподданими. Незважаючи на ритуальні згадки «СВО» і реверанси в бік «учасників», було чітко видно, що війну відтісняють на задній план. Ніякого випинання перемог, ніяких наполеонівських планів, ніяких сигналів про варіанти закінчення. Війна – максимально фонова подія, ремонт шкіл і зниження рівня забруднення річок набагато важливіші.

Разом.

Режисери послання росвождя показали, що основну проблему і вразливість вони бачать у внутрішній ситуації. У РФ не все так добре, як прийнято вважати. Народонаселення явно не в захваті, як і велика частина регіональних бонз. Інакше кандидат у царі не вкладав би стільки зусиль в обіцянки роздати всіх можливих слонів.

Що у сотий раз доводить правоту тези: для перемоги потрібно переносити зусилля на російську територію. Там кощєєва смерть.

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Джерело
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Теги: росія путінський режим Рамзан Кадиров путін

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Олексій Копитько

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