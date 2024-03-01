Головні «герої» послання Путіна до Федеральних зборів

Люди сміються з «героїв» смішного фото, зробленого під час виступу Путіна

«Послання було цікаве у контексті виборів. Короткий зміст: усім – усе!»

Прапорщик Сергій Токар (завдяки... ееее харизматичному погляду) і голова думи ХМАО Борис Хохряков (зі значком, який багато хто сприйняв за прапор України) стали основними ньюсмейкерами послання Путіна до Федеральних зборів. У принципі, це найкраще характеризує саме послання і атмосферу, що панувала там.

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Третім ньюсмейкером став пан Кадиров, який... був відсутній на посланні. Хоча за легендою три дні тому він був у Кремлі і зустрічався з Путіним (на сайті Кремля тільки новина в одне речення, ні фото, ні подробиць). Послання вождя дон вирішив проігнорувати нібито заради «інспекції будівництва музею Чечні». Що лише підкріпило чутки про його поганий фізичний стан.

Якщо трохи деталей, то.

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Послання було цікаве в контексті виборів. Короткий зміст: усім – усе!

Уже підрахували, що Путін пообіцяв за 6 років витратити тільки на заявлені цілі 12-13 обсягів доходів російського бюджету. Тобто, це агітка, виконати її неможливо, але якісь ворушіння треба показати. Почнеться бійка за ресурс. Будуть жертви.

Вектор 2-годинного спічу – назустріч 2030-му року. Мета – максимально абстрагувати населення від незавидного сьогодення і переключити на фантазії про світле майбутнє.

Геополітичні сигнали і пікіровка зі США – у першій «неважливій» частині виступу. Хоча на виборах Путіну можуть намалювати будь-які цифри, росвождь активно загравав з регіонами і росподданими. Незважаючи на ритуальні згадки «СВО» і реверанси в бік «учасників», було чітко видно, що війну відтісняють на задній план. Ніякого випинання перемог, ніяких наполеонівських планів, ніяких сигналів про варіанти закінчення. Війна – максимально фонова подія, ремонт шкіл і зниження рівня забруднення річок набагато важливіші.

Разом.

Режисери послання росвождя показали, що основну проблему і вразливість вони бачать у внутрішній ситуації. У РФ не все так добре, як прийнято вважати. Народонаселення явно не в захваті, як і велика частина регіональних бонз. Інакше кандидат у царі не вкладав би стільки зусиль в обіцянки роздати всіх можливих слонів.

Що у сотий раз доводить правоту тези: для перемоги потрібно переносити зусилля на російську територію. Там кощєєва смерть.