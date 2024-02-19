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Німеччина викликала «на килим» російського посла після смерті Навального

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина викликала «на килим» російського посла після смерті Навального
16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний
фото з відкритих джерел

Німеччина та інші країни ЄС також хочуть запровадити додаткові санкції проти Росії після смерті Навального

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє dpa.

Речниця німецького МЗС заявила, що «політично мотивовані судові процеси» проти Навального та багатьох інших критиків російського уряду, а також «нелюдські умови ув'язнення «показують, наскільки «жорстоко російська судова система діє проти інакодумців» і які засоби використовує російський диктатор Володимир Путін для придушення свободи вираження поглядів. Зокрема, німецьке МЗС закликало звільнити «всіх, хто ув'язнений в Росії з політичних мотивів».

«Ми бачили, з якою жорстокою силою російський президент придушує своїх громадян, які виходять на вулиці на демонстрації за свободу або пишуть про це в газетах. Ми запропонуємо нові санкції у зв'язку зі смертю Алєксєя Навального», – заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає The Guardian.

За словами Бербок, новий пакет санкцій проти Росії буде запропонований після того, як міністри ЄС зустрінуться з вдовою Юлією Навальною в Брюсселі. Санкції можуть включати використання заморожених російських активів, що буде доповненням до податку, який Бельгія стягує з відсотків від іммобілізованих грошових резервів.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента.

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Теги: Олексій Навальний Німеччина санкції МЗС смерть

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