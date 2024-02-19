Німеччина викликала «на килим» російського посла після смерті Навального

Німеччина та інші країни ЄС також хочуть запровадити додаткові санкції проти Росії після смерті Навального

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє dpa.

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Речниця німецького МЗС заявила, що «політично мотивовані судові процеси» проти Навального та багатьох інших критиків російського уряду, а також «нелюдські умови ув'язнення «показують, наскільки «жорстоко російська судова система діє проти інакодумців» і які засоби використовує російський диктатор Володимир Путін для придушення свободи вираження поглядів. Зокрема, німецьке МЗС закликало звільнити «всіх, хто ув'язнений в Росії з політичних мотивів».

«Ми бачили, з якою жорстокою силою російський президент придушує своїх громадян, які виходять на вулиці на демонстрації за свободу або пишуть про це в газетах. Ми запропонуємо нові санкції у зв'язку зі смертю Алєксєя Навального», – заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає The Guardian.

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За словами Бербок, новий пакет санкцій проти Росії буде запропонований після того, як міністри ЄС зустрінуться з вдовою Юлією Навальною в Брюсселі. Санкції можуть включати використання заморожених російських активів, що буде доповненням до податку, який Бельгія стягує з відсотків від іммобілізованих грошових резервів.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента.