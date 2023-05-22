Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посадовці РФ впали в істерику через початок тренувань українських пілотів на F–16

Дар‘я Кустанович
glavcom.ua
Посадовці РФ впали в істерику через початок тренувань українських пілотів на F–16
Посол Росії в США Анатолій Антонов на брифінгу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 23 квітня
Фото: cnn.com

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко почав погрожувати світові через навчання українських пілотів

Рішення США підтримати навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F–16 та інших літаках четвертого покоління викликало істерику в російських посадовців. Зокрема, російський посол в США Анатолій Антонов та заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко вже агресивно відреагували на початок тренування українських військових на винищувачах. 

У своєму пості у Telegram посол Анатолій Антонов накинувся на США зі звинуваченнями, нібито вони «продовжують роздмухувати конфлікт», надаючи підтримку Україні. Він заявив про те, що Україна начебто не має необхідної інфраструктури та достатньої кількості пілотів та персоналу для обслуговування F–16.

Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко почав погрожувати світові: мовляв, західні країни отримають «величезні ризики» у разі надання Україні винищувачів F-16. За його словами, «західні країни продовжують ескалацію конфлікту і повинні врахувати наслідки своїх дій».

Видання CNN у своєму матеріалі пише про те, що заяви російських посла та високопосадовця МЗС – спроба стримати будь-яку допомогу США Україні. Росія намагається створити враження, що навчання українських пілотів на F-16 є безглуздою та непрактичною ідеєю.

За словами видання, з урахуванням агресивних дій Росії в Україні, підтримка США набуває особливого значення, демонструючи, що Сполучені Штати стоять на боці України та підтримують її в боротьбі за мир та територіальну цілісність.

Таким чином, російські заяви можуть бути сприйняті як спроба відвернути увагу від власної агресії. Навчання українських пілотів на F–16 є легітимним і важливим кроком для забезпечення безпеки України та стабільності в регіоні.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося. Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбувається у Брюсселі. Навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал.

Нагадаємо, Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16.

Читайте також: Зелене світло на постачання Україні F-16
Теги: росія посол навчання Україна Telegram озброєння конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потяг зійшов із рейок унаслідок вибуху в Брянській області Росії
Підрив залізниці у Брянській області. Мінтранс Білорусі повідомив деталі
1 травня, 18:19
Росіяни не хочуть бачити фінів у себе в країні
Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
15 травня, 19:21
Австралія вже ввела санкції проти понад тисячі осіб і організацій, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну
Австралія ввела нові санкції проти Росії
19 травня, 13:17

Політика

Посадовці РФ впали в істерику через початок тренувань українських пілотів на F–16
Посадовці РФ впали в істерику через початок тренувань українських пілотів на F–16
Пашинян готовий визнати Карабах частиною Азербайджану
Пашинян готовий визнати Карабах частиною Азербайджану
РФ вирішила встановити шестиденний робочий тиждень, аби могти фінансувати війну
РФ вирішила встановити шестиденний робочий тиждень, аби могти фінансувати війну
Є проблеми у взаєминах. Путін викликає Лукашенка в Москву
Є проблеми у взаєминах. Путін викликає Лукашенка в Москву
Російський добровольчий корпус знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині (відео)
Російський добровольчий корпус знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині (відео)
Уже не «вівтарний хлопчик Путіна»? Посол України у Ватикані сказав, як змінилося ставлення Папи до Гундяєва
Уже не «вівтарний хлопчик Путіна»? Посол України у Ватикані сказав, як змінилося ставлення Папи до Гундяєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
316K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
79K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
60K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
58K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
25K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
21K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту