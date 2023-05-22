Посадовці РФ впали в істерику через початок тренувань українських пілотів на F–16

Посол Росії в США Анатолій Антонов на брифінгу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 23 квітня

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко почав погрожувати світові через навчання українських пілотів

Рішення США підтримати навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F–16 та інших літаках четвертого покоління викликало істерику в російських посадовців. Зокрема, російський посол в США Анатолій Антонов та заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко вже агресивно відреагували на початок тренування українських військових на винищувачах.

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У своєму пості у Telegram посол Анатолій Антонов накинувся на США зі звинуваченнями, нібито вони «продовжують роздмухувати конфлікт», надаючи підтримку Україні. Він заявив про те, що Україна начебто не має необхідної інфраструктури та достатньої кількості пілотів та персоналу для обслуговування F–16.

Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко почав погрожувати світові: мовляв, західні країни отримають «величезні ризики» у разі надання Україні винищувачів F-16. За його словами, «західні країни продовжують ескалацію конфлікту і повинні врахувати наслідки своїх дій».

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Видання CNN у своєму матеріалі пише про те, що заяви російських посла та високопосадовця МЗС – спроба стримати будь-яку допомогу США Україні. Росія намагається створити враження, що навчання українських пілотів на F-16 є безглуздою та непрактичною ідеєю.

За словами видання, з урахуванням агресивних дій Росії в Україні, підтримка США набуває особливого значення, демонструючи, що Сполучені Штати стоять на боці України та підтримують її в боротьбі за мир та територіальну цілісність.

Таким чином, російські заяви можуть бути сприйняті як спроба відвернути увагу від власної агресії. Навчання українських пілотів на F–16 є легітимним і важливим кроком для забезпечення безпеки України та стабільності в регіоні.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося. Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбувається у Брюсселі. Навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал.

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Нагадаємо, Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16.