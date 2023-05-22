Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Зелене світло на постачання Україні F-16

glavcom.ua
«Була «танкова коаліція», зараз формується «коаліція винищувачів»»
фото з відкритих джерел

Чи варто було так тягнути?

Нарешті можна привітати всіх українців і друзів України з політичним рішенням щодо можливості постачання Україні F-16. Ще треба буде ухвалити цілу низку організаційних, логістичних, фінансових і процедурних питань. Але зелене світло по F-16 включили.

І от питання до одного поважного пана з Білого дому: чи варто було так тягнути? Я розумію з раціональної точки зору цю стратегію – перемагати Росію повільно, так щоб вони поступово звикали до поразки і не використали ядерну зброю. Але гинуть наші люди. І ворог продовжує руйнувати нашу країну. Врешті решт, затягування війни не працює і на користь Білого дому. Я вже неодноразово казав і писав про те, що росіяни можуть свідомо затягувати війну проти України до президентських виборів в США. Безумовно, вони не зможуть вести повномасштабну інтенсивну війну по всій лінії фронту. Але вести війну обмеженої інтенсивності з активними діями на окремих ділянках фронту, і з точковими обстрілами України з повітря ракетами і безпилотниками вони зможуть ще тривалий час. І безкінечна війна в Україні без нашої перемоги навряд буде виграшним сценарієм для адміністрації Байдена. Тому військова допомога нам має бути більш масштабною, інтенсивною і якісною.

І як все повторюється. Як було з танками, зараз з F-16. Спочатку в Білому домі кажуть категоричне «Ні!». Потім деякі наші європейські партнери кажуть давайте спробуємо, хоча б почнемо навчання. Після цього пауза, нема не «так» ні «ні», але чіткої згоди так і не має. Після інтенсивного тиску з нашого боку, все ж таки згода з’являється. Але як і з танками, може бути повторення цієї обережної «стратегії» – постачання невеличкими партіями, поступово, з обмеженою комплектацією. І це не зовсім правильно з точки зору досягнення необхідного результату. Це я кажу в порядку конструктивної критики нашого головного міжнародного партнера. Врешті решт, йдеться і про його політичні інтереси.

І ще одна цікава обставина. Нашого військового наступу ще не має. А от дипломатичний наступ президента Зеленського відбувся. І він вже дав бажаний і конкретний результат. Вкотре спрацювала наступальна українська дипломатія. Так треба діяти і далі, зокрема в питанні перспективи нашого членства в НАТО.

Була «танкова коаліція», зараз формується «коаліція винищувачів». Цікаво, якою буде наступна «коаліція» на підтримку України?

Читайте також: Невдала атака «Кинджалів» на Київ. Кремль потрапив у «ядерний» конфуз

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: авіація війна літак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

БПЛА «Елерон» дозволяє вести повітряну оптико-електронну розвідку з передачею інформації у режимі реального часу
Нацгвардієць приземлив рідкісний безпілотник (фото)
18 травня, 19:11
Будапешт нібито побоювався заходу збройних груп в Угорщину
Угорщина зізналася, що у 2022 році стягувала війська до кордону з Україною
16 травня, 15:54
Одна з головних переваг Storm Shadow полягає в тому, що ракета може оминати потужні системи ППО
Ракети Storm Shadow. Як нова зброя допоможе Україні та чому росіяни налякані
15 травня, 16:04
Кузнецов з донькою
Пішли нахр#н. Легенда «Динамо» розповів, як його доньку-акторку вмовляли повернутися в Москву
14 травня, 15:35
Російська фехтувальниця в Instagram вподобала пост прихильника війни з Україною
Російська олімпійська чемпіонка підтримала повномасштабне вторгнення РФ
11 травня, 13:33
Сили ППО збили над столицею ракети
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
9 травня, 06:10
Завдяки держпроєкту «Хочу жити», російські військовослужбовці можуть здатися в полон ЗСУ
Зросла цифра росіян, котрі хочуть здатися в український полон: деталі
4 травня, 15:49
В Умані ракета влучила в багатоповерхівку: загинуло десятеро людей, серед них діти
Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя на багато років уперед
28 квiтня, 12:24
Бердянських медиків змушують ставати на військовий облік ворога
Окупанти відправляють медиків Бердянська на поле бою
24 квiтня, 06:49

Володимир Фесенко

Зелене світло на постачання Україні F-16
Зелене світло на постачання Україні F-16
Лукашенко в кріслі-каталці. Пропагандистські стандарти «совка» діють, як і раніше
Лукашенко в кріслі-каталці. Пропагандистські стандарти «совка» діють, як і раніше
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?
Хитра гра Кремля! Путінське переселення народів
Хитра гра Кремля! Путінське переселення народів
НЛО над Кремлем – символічний вісник майбутньої катастрофи Росії
НЛО над Кремлем – символічний вісник майбутньої катастрофи Росії
Папа Римський – миротворець. Місія нездійсненна?
Папа Римський – миротворець. Місія нездійсненна?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
51K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
17K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
7981
Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті
6446
Захисники знищили російський літак Су-35 (оновлено)
6407
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту