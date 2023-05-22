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Тренування українських пілотів на літаках F-16 вже почалося – Боррель

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тренування українських пілотів на літаках F-16 вже почалося – Боррель
Навчання повністю проходитимуть у Європі
фото ілюстративне

Боррель сподівається, що Україна невдовзі отримає бойові літаки F-16

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося. Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбувається у Брюсселі, передає «Укрінформ».

Боррель сподівається, що Україна невдовзі отримає бойові літаки F-16.

«Це гарне рішення із (саміту – «Главком») G7, що нарешті вони вирішили підготувати ґрунт, щоб передати Україні винищувачі, які їм необхідні. Так що тренування пілотів вже почалося. Це перша річ. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо передати Україні такий вид озброєнь», – сказав він.

Нагадаємо, Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16.

Очікується, що навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал. Навчання займуть кілька місяців.

Раніше у коментарі виданню Politico представник Пентагону заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів F-16 третіми країнами.

До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.

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Теги: ЗСУ літак війна винищувач

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