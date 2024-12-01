Боєць «Азова» розповів про неординарні штурми противника

Часто росіяни прориваються до позицій на мопедах, однак інколи вибирають і нетиповий транспорт

Росіяни еволюціонують, і їх значно більше, ніж українців, каже боєць

На третьому році війни окупанти все ще мають чим здивувати українських вояків, зокрема, штурмами позицій. Про це в інтерв’ю на каналі «Доцент знає» розповів Командир мінометного розрахунку із 6-го батальйону «Азова» Ілля Свербиус із позивним Швед. Так, за його словами ,часто росіяни прориваються до позицій на мопедах, однак інколи вибирають і нетиповий транспорт.

«Буває, що на «Жигулях» можуть влетіти на позицію почати штурм», – каже Швед.

Однак, за словами азовця, противник також учиться.

«Стали розумніше підходити до питання нашого тилового забезпечення, тобто перерізання шляхів унеможливлювання проїздів», – пояснив Ілля Свербиус.

Ілля Швед Свербиус фото: скріншот із відео

Росіяни еволюціонують, і їх значно більше, ніж українців, каже боєць.

«Але в нас побільше мотивації буде і бажання його знищити», – підсумовує Швед.

Нагадаємо, російські загарбнии окупували Берестки в Донецькій області. Про це свідчать дані проєкту DeepState.

Триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.