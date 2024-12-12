Росія та Індія уклали найбільшу нафтову угоду

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти «Роснєфті» з російських портів

Російська державна нафтова компанія «Роснєфть» погодилася постачати майже 500 тис. барелів на добу нафти індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між країнами. Про це повідомляє Reuters.

10-річна угода становить 0,5% світового постачання і коштує приблизно $13 млрд на рік за сьогоднішніми цінами. Вона ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та Росією, яка перебуває під жорсткими західними санкціями через війну в Україні.

Російська нафта становить понад третину енергетичного імпорту Індії. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був найбільшим покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти.

Компанії щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди, щоб врахувати динаміку нафтових ринків. Згідно з угодою, «Роснєфть» щомісяця постачатиме 20-21 вантаж розміром «Афрамакс» (від 80 тис. до 100 тис. метричних тонн) різних сортів російської нафти і три вантажі мазуту загальною вагою близько 100 тис. тонн кожен.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти «Роснєфті» з російських портів, що залишає небагато пропозиції для інших трейдерів і посередників.

Нагадаємо, нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, зокрема на Захід.

До слова, Індія наростила постачання до Росії обмежених критично важливих технологій, які підпадають під західні санкції. Експорт Індії для Кремля став другими за величиною після китайського.