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Збільшення оборонних зусиль Росії. Mіністр оборони Німеччини попередив про небезпеку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Збільшення оборонних зусиль Росії. Mіністр оборони Німеччини попередив про небезпеку
Міністр оборони Німеччини висловився про стан Росії
фото із відкритих джерел

«Росія повністю перейшла на військову економіку і щорічно передає армії від 1000 до 1500 танків»

Mіністр оборони Німеччини заявив про зростання військової загрози з боку РФ, виступаючи в Бундестазі. Про це пише Bild.

Борис Пісторіус попередив про збільшення оборонних зусиль Росії, зазначивши: «Росія повністю перейшла на військову економіку і щорічно передає армії від 1000 до 1500 танків. Це приблизно вдвічі більше, ніж мають у своєму розпорядженні п'ять найбільших європейських країн, разом узятих». «Для нас очевидно: Росія залишається найбільшою загрозою нашій безпеці і залишиться такою в найближчому майбутньому», – підкреслив міністр.

Уряд Німеччини представив парламенту три законопроєкти, один із яких стосується покращення умов оплати для військових та цивільних співробітників у зв'язку з запланованим постійним розміщенням бригади в Литві. Німеччина планує з 2025 року почати розміщувати там до 4800 солдатів і 200 цивільних співробітників з метою посилення східного флангу НАТО та стримування країни-агресорки Росії. В іншому законопроєкті пропонується запровадити кримінальне покарання за роботу колишніх солдатів на «іноземну силу» (наприклад, Росію чи Китай, – «Главком») без попереднього узгодження. «Такого закону раніше не було, але він вкрай необхідний», – заявив Борис Пісторіус.

«Ми запобігтимемо спробам залучати висококваліфікованих колишніх військовослужбовців бундесверу для роботи на чужі інтереси за допомогою привабливих пропозицій», – зазначив міністр. 

Нагадаємо, влада Німеччини затвердила нову стратегію, яка має допомогти оборонній промисловості у створенні сучасних систем озброєнь та у зростанні масштабів виробництва. У стратегії пріоритетом для оборонної промисловості Німеччини названо кораблебудування, технології штучного інтелекту, бронетехніка, прилади виявлення, найважливіші IT-сервіси, засоби радіоелектронної боротьби. 

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Теги: росія Німеччина міністр війна Китай влада

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