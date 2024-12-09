Ухилянт з України мало не замерз на смерть у горах Румунії

Коли рятувальники виявили чоловіка, виявилося, що у нього під курткою знаходилося кошеня на ім'я Персик

Нині чоловіка лікують від наслідків переохолодження

У Румунії врятували 28-річного українця Владислава Дуду, який провалився у гірську ущелину. Про це пише Associated Press.

За інформацією видання, спочатку українця хотіли дістати з гірської ущелини за допомогою гелікоптера. Але через складні погодні умови від цих планів довелось відмовитись. Тому румунські рятувальники дістались до нього пішки через глибокий сніг за температури до мінус 10 градусів за Цельсієм.

Коли рятувальники виявили чоловіка, виявилося, що у нього під курткою знаходилося кошеня на ім'я Персик.

«Кіт був теплим і зігрівав його, так що він врятував йому життя», – розповів директор гірничо-рятувальної служби Марамуреша (регіон у Румунії) Дан Бенґа.

Також він пригадав, що одразу після порятунку на питання, чи все з ним гаразд, українець відповів: «Я щасливий, бо мій кіт живий». Під час підйому з ущелини, який зайняв більше п'яти годин, українець не відпускав кошеня.

Зазначається, що Дуда залишив свій будинок в Харківській області більш ніж за тиждень до того, як застряг у Карпатах на території Румунії.

Нині чоловіка лікують від наслідків переохолодження. Кошеня відправили до реабілітаційного центру через недоїдання, але очікується, що незабаром воно одужає.

Нагадаємо, працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса.

Також, прикордонники витягли з Дністра на Вінниччині чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Повідомляється, що 35-річний харків’янин у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатися до Молдови. За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення. Справу скеровано до суду.

До слова, контррозвідка Служби безпеки викрила 52-річного жителя Житомирської області, який був адміністратором одного із телеграм-каналів «схем для ухилянтів» та співпрацював із ФСБ РФ. Він у ластах намагався перепливти ділянку Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до РФ.