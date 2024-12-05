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ДБР повідомило про підозру власникам і керівництву онлайн-казино через зв'язки з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ДБР повідомило про підозру власникам і керівництву онлайн-казино через зв'язки з Росією
За словами правоохоронців, казино фінансувало оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації
фото з відкритих джерел

Слідство встановило зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та підсанкційними в Україні суб’єктами

Державне бюро розслідувань повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Про це пише пресслужба ДБР.

Як зазначається, правоохоронці повідомили підозри бенефіціарним власникам онлайн-казино – трьом громадянам Росії, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки й домену.

Слідство встановило зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

«У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах», – йдеться в повідомленні.

Фігурантам повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Нагадаємо, Національне агентство з розшуку й управління активами (АРМА) стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ.

До слова, працівники Бюро економічної безпеки України викрили та ліквідували нелегальний покер-клуб, який функціонував на території одного з київських бізнес-центрів. Організаторами підпільного казино виявилися директор бізнес-центру та його спільники.

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Теги: ДБР онлайн-казино «ЛНР» росія санкції

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